PSA : déjà des remises sur les nouvelles électriques !

La rentabilité des voitures électriques actuelles, notamment chez les constructeurs généralistes, est compliquée : très dépendante du prix négocié pour les batteries, et des volumes écoulés. Si le premier paramètre ne laisse que peu de marge de manœuvre aux marques européennes qui se tournent vers l'Asie pour l'approvisionnement (le prix du kWh de batterie est relativement "fixe"), les volumes de voitures écoulées sont une variable sur laquelle les constructeurs peuvent jouer.

Pour Carlos Tavares, PSA se devait de réduire les remises et d'arrêter les rabais XXL afin d'améliorer la valeur résiduelle. Une consigne qui ne semble pas s'appliquer aux voitures électriques puisque les dernières nées sont déjà remisées en ligne ! Chez Peugeot, l'offre sur la e-208 porte à la fois sur l'achat, mais aussi sur la location. L'offre la plus marquante est celle pour l'acquisition : "déduction faite d’une remise de 710€ sur le tarif PEUGEOT 20B conseillé au 03/02/2020, d’une prime reprise PEUGEOT de 1 000€ et d'un bonus écologique de 6 000€". Concrètement, en plus des 6000 € de bonus et des possibles 2500 € de prime à la conversion, Peugeot fait baisser le prix de 1710 €. Un signal étonnant alors que l'auto vient juste d'être lancée...

Chez Opel, même constat : le prix est remisé "de 2500 € ajoutés à la valeur de reprise, estimée en point de vente, de votre véhicule d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, dans le réseau Opel participant". Si vous comptez la prime à la conversion et le bonus écologique, la Corsa-e tombe à moins de 20 000 € !

Pour les constructeurs, le calcul est simple : la perte financière sur les remises de voitures déjà pas très rentables peut-elle être compensée par de plus gros volumes de voitures électriques écoulés, qui feront baisser la moyenne de CO2 de la marque (et donc les hypothétiques amendes en Europe) ? Un début de réponse, visiblement, chez PSA, mais aussi chez d'autres marques généralistes (Nissan, Hyundai) qui font des remises sur des véhicules électriques récents.