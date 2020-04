PSA et Fiat : la fusion confirmée et même accélérée

Le mariage entre PSA et FCA, Fiat Chrysler Automobiles, peut-il être remis en cause par le coronavirus ? La question s'est récemment posée, mais Carlos Tavares, patron du groupe français, y a apporté une réponse claire : le projet n'est en aucun cas menacé. Et, au contraire, Carlos Tavares a fait savoir que le calendrier pourrait être accéléré.

Lors du dernier comité de pilotage PSA-FCA, le 31 mars, le président du directoire de PSA a déclaré, selon une note interne : "Les groupes de travail PSA-FCA maintiennent et accélèrent le rythme sur le projet pendant la crise actuelle pour réaliser le closing et les synergies dès le jour du closing". Carlos Tavares a aussi ajouté : "C'est une illustration claire de l'agilité, la résilience et la détermination de nos deux entreprises".

Le doute était né sur le projet à cause notamment de la chute des valeurs boursières des entreprises, la pandémie ayant provoqué une plongée des marchés financiers. Cela peut notamment créer un déséquilibre entre les deux parties, alors que les conditions d'une fusion à 50/50 ont été présentées en décembre 2019. Des ajustements pourraient être nécessaires pour finaliser le mariage. PSA et Fiat savent bien qu'ils auront encore plus besoin d'être ensemble pour se relever de la crise économique qui va secouer l'industrie automobile.