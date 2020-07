PSA reste rentable malgré le coronavirus

Nouveau tour de force financier de PSA : bien que durement touché par la crise du coronavirus, avec des ventes de véhicules en chute de 45 % au premier semestre, le groupe français est resté rentable.

Bien sûr, les résultats financiers sont en forte baisse. Le chiffre d'affaires du groupe est de 25,1 milliards d'euros, en recul de 34,5 %. Celui pour la division automobile est de 19,6 milliards d'euros, en recul de 35,5 %. Il est forcément plombé par la chute des marchés, mais le bilan aurait pu être pire sans une amélioration du mix produit et des prix. C’est-à-dire que PSA continue de vendre des véhicules plus grands et plus chers.

Le résultat opérationnel du groupe s'est établi à 517 millions d'euros. On est loin des 3,3 milliards du premier semestre 2019, mais PSA reste dans le vert malgré des ventes divisées par deux. La stratégie de réduction des coûts porte ses fruits. La marge opérationnelle est de 2,1 %, contre 8,7 l'année dernière. Pour la partie automobile, elle est de 3,7 % avec un résultat opérationnel courant de 731 millions d'euros.

Pour Carlos Tavares, patron du groupe PSA, "ce résultat semestriel démontre la résilience du Groupe, récompense de six années consécutives de travail". Le groupe est confiant dans l'avenir et maintient son objectif d’atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5 % pour la division automobile sur la période 2019-2021. Il espère d'ailleurs un rebond rapide au second semestre 2020, encouragé par des carnets de commandes bien remplis.