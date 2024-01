Quand et pourquoi changer sa courroie de distribution ?

Crantée ou trapézoïdale, la courroie de distribution – contrairement à la chaîne du même nom - n’est pas destinée à demeurer pérenne. Elle s’use, et plus vous roulez plus cette usure est rapide. Son rôle mécanique essentiel fait que vous ne pouvez pas vous permettre de l’emmener jusqu’à ce qu’elle lâche. En effet, une courroie de distribution décalée, détendue, ou déchirée, et c’est la casse moteur assurée. Par conséquent il est essentiel de la changer avant d’en arriver à ce stade.

À quoi sert la courroie de distribution ?

La courroie de distribution assure la synchronisation des soupapes et des pistons, tout en assurant le rôle de courroie de transmission entre la pompe à injection, la pompe à eau dont elle assure l’entraînement pour garantir le refroidissement du moteur, le vilebrequin, et l’arbre à cames, dont elle garantit l’alignement parfait. C’est l’organe indispensable du moteur, elle-même intégrée dans le kit de distribution avec les galets tendeurs qui servent à régler la tension de la courroie, les galets enrouleurs, et les joints d’étanchéité.

Qu’est-ce qui peut provoquer sa rupture ?

Le premier élément de rupture est bien évidemment l’usure. En fonction des constructeurs et même des véhicules, la courroie de distribution est prévue pour avoir une durée de vie déterminée et doit être changée entre 65 000 et 160 000 km. Au-delà, son état n’est plus garanti et il est impératif de ne pas dépasser sa date de remplacement qui doit être effectuée lors d’une révision générale.

Outre son usure, sa rupture peut être due à un galet tendeur grippé, un dessertissement de la pompe à eau, ou encore à une fuite de liquide de refroidissement ou autre. En effet, une fuite d’huile par exemple va venir déposer un film graisseux sur la courroie, provoquant un échauffement des pièces de distribution qui vont eux-mêmes provoquer une destruction des joints caoutchoucs.

Comment savoir si la courroie de distribution doit être changée ?

Si au fil du temps la courroie perd de sa résistance, rien au niveau du tableau de bord ne vous prévient de son état. Certains symptômes peuvent toutefois vous alerter : un bruit inhabituel comme un grincement saccadé ou un couinement en provenance du moteur, ou encore le fait que votre véhicule « cale » souvent.

Placée à l’intérieur du moteur, elle n’est pas non plus visible de l’extérieur et vous n’avez aucun moyen de vérifier son état. C’est pourquoi il est impératif de respecter les délais de remplacement indiqués dans le carnet d’entretien de votre véhicule.

Quels sont les dégâts générés par une courroie de distribution rompue ?

La rupture de la courroie de distribution peut entraîner une casse moteur du fait des soupapes qui risquent alors de venir percuter les têtes des pistons.

Comment changer une courroie de distribution ?

Le changement d’une courroie de distribution est une opération complexe qui peut prendre jusqu’à six heures en fonction du type de véhicule, et qui nécessite le démontage de nombreuses pièces dont au minimum : la roue placée du côté de la distribution et les carters qui protègent la courroie et la poulie damper. En outre, il est conseillé de changer tout le kit de distribution et pas seulement la courroie.

Pour changer la courroie vous avez besoin d’un pont ou de monter la voiture sur chandelles.

Alignez les repères du vilebrequin et de l’arbre à came pour un véhicule essence ainsi que ceux de la pompe à injection pour un diesel. Insérez des piges de calage pour bloquer le moteur. Attention, les piges de calage doivent correspondre au modèle de votre voiture. Vidangez le circuit de refroidissement. Desserrez le galet tendeur et enlevez la courroie usée. Démontez les galets enrouleurs ainsi que la pompe à eau. Remplacez ou remettez en place la pompe à eau si elle est en bon état. Placez les galets neufs et positionnez la nouvelle courroie à l’aide des repères indiqués sur cette dernière. Tendez la courroie. Retirez les cales. Faites tourner le moteur manuellement en insérant une clé dans la vis au bout du vilebrequin. Si tout vous paraît en ordre il vous suffit de remonter les différents éléments.

Qu’est-ce que ça coûte ?

Le changement de la courroie de distribution dans un garage vous coûtera environ de 600 à 1 000 € en fonction de votre véhicule. Si vous réalisez vous-même l’opération vous en serez quitte pour le prix du kit, à savoir de 30 à 250 €.

Néanmoins, à moins d’être un mécanicien aguerri, il est préférable de laisser ce travail à des professionnels.