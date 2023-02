Pourquoi doit-on changer sa courroie de distribution ?

La distribution est un élément essentiel de votre moteur qui permet d’entraîner différentes pièces mécaniques. Ainsi, elle assure le déplacement des pistons par la rotation du vilebrequin, tout comme le fonctionnement des soupapes d’admission et d’échappement qui est assuré par la rotation de l’arbre à came. Sur certains véhicules qui en sont équipés, elle permet également le fonctionnement de la pompe à eau. Pour résumer, sans une distribution en bon état, rien ne fonctionne et votre voiture est en panne.

Selon les modèles de voiture, l’ensemble de ces éléments mécaniques sont reliés soit par le biais d’une courroie, soit d’une chaîne ou de pignons disposés en cascade.

Chaîne, courroie ou pignons ?

Plus lourde que la courroie, la chaîne de distribution, en acier, est particulièrement résistante. En théorie, vous n’aurez jamais besoin de la changer puisqu’elle est conçue pour durer toute la vie de votre véhicule. Elle ne nécessite que très peu d’entretien, si ce n’est des réglages de tension ou un graissage. Ceci dit, avoir un véhicule équipé d’une chaîne de distribution engendre une consommation de carburant et d’énergie plus élevée.

Son fonctionnement est également plus bruyant que celui d’une courroie. Si elle est censée ne jamais s’user, notons que lorsqu’il arrive qu’elle casse, les dégâts sur le moteur sont catastrophiques. Ceci dit, en cas de symptômes de dysfonctionnement, le galet qui sert de tendeur à la chaîne de distribution se met à faire du bruit, signalant une anomalie qui vous invitera à faire vérifier la distribution par un garagiste.

La courroie de distribution est le système le plus courant. Crantée ou dentée, elle est fabriquée à base de fibres de verre et de kevlar, liés avec du caoutchouc. Plus légère que la chaîne, elle nécessite moins d’efforts mécaniques pour fonctionner ce qui vous permet de consommer moins de carburant et d’énergie. Par contre, contrairement à la chaîne, elle s’use.

Il est conseillé de la changer tous les 180 000 km (valeur variable selon les constructeurs) où tous les cinq ans si vous roulez vraiment très peu. Il est nécessaire de la surveiller lors de chaque révision. Elle peut en effet présenter des craquelures, des fissures ou des déchirures, signes qu’il faut la changer d’urgence.

La distribution basée sur des pignons et des engrenages en cascade est relativement rare. Le système est lourd et énergivore. On le trouve encore sur certains véhicules 2.4 ou 2.5 diesel, des 4x4 où d’anciennes générations de BMW ou de Range. Ce système ne pose pas de problème du fait d’une extrême fiabilité.

Courroie ou chaîne cassée, moteur foutu !

Une courroie ou une chaîne de distribution qui casse, c'est l'arrêt de mort du moteur. En effet, la distribution assure la synchronisation du mouvement de l’ensemble des éléments du bas moteur vers le haut. Une simple et légère désynchronisation peut provoquer une mise en contact des soupapes avec un piston, et là c’est la catastrophe, pouvant aller jusqu’à devoir changer le moteur.

Courroie cassée que faire ?

Changer une courroie de distribution est loin d’être une sinécure. Ce travail nécessite des connaissances et un équipement spécifique. D’autant que sur certains véhicules à moteur transversal, elle est quasiment inaccessible et il vous faudra déposer la moitié du moteur pour l’atteindre.

A minima vous devrez enlever la courroie d'alternateur, le support moteur, la roue avant droite si vous avez un véhicule à moteur transversal, la coquille d'aile, et enfin le carter de distribution. Il est de surcroît nécessaire de figer la distribution pour éviter le moindre mouvement des pignons. Un travail de titan à laisser impérativement à un vrai mécanicien qui saura faire tourner le vilebrequin dans le bon sens pour que les points de repère des poulies et du bloc soient parfaitement alignés. Sans compter que les courroies se posent dans un certain sens, et si vous vous trompez… rien ne fonctionnera et tout sera à refaire.

De surcroît, les kits de distribution en vente correspondent très exactement à un modèle précis de véhicule même si leur composition de base se traduit par une courroie, des galets tendeurs et enrouleurs et une pompe à eau. En outre, la disposition des pièces de la distribution change d’un modèle à l’autre.

Le changement d’une courroie de distribution usagée coûte en moyenne de 500 à 1 000 € (oui oui!) dans un garage. Certes, cela peut faire réfléchir mais est-ce si onéreux pour éviter de changer son moteur ?