Je me souviens encore du moment où j’ai glissé pour la première fois le CD du jeu vidéo « Le Mans 24 Heures » dans ma Playstation en 1999. Grand amateur des 24 Heures du Mans alors, je trépignais à l’idée de pouvoir prendre le volant des voitures magnifiques d’une des plus belles époques de toute l’histoire du sport automobile, celle des GT1/GTP de la fin des années 90.

Surtout que l’intro du jeu vidéo édité par Infogrammes mettait l’eau à la bouche avec un générique d’ouverture superbe, montrant de vraies images des 24 Heures du Mans mixées avec la chanson « Bohemian Like You » des Dandy Warhols. Sans aucun rapport avec le sujet, ce titre habillait magnifiquement les successions de plans réels filmés pendant les 24 Heures du Mans et montrant quelques-unes des plus belles machines de course de l’époque et toute l'ambiance qui allait avec.

Et après, de vilains bruits d’aspirateurs

Hélas, l’entrée dans les vraies séquences du jeu vidéo contrastait nettement avec le plaisir de la contemplation de cette jolie séquence d’intro. Non seulement les graphismes du jeu n’avaient rien d’exceptionnel, mais son degré de réalisme se situait très en-dessous de celui de Gran Turismo 2 sorti au même moment. Entre les bruits d’aspirateurs des voitures et leur pilotage mal fait, le jeu devenait vite ennuyeux et donnait envie de passer à autre chose. Mais encore aujourd’hui, j’ai beaucoup de plaisir à regarder le générique d’introduction ci-dessous.

Quand le générique d’intro était mieux que le jeu vidéo en lui-même