Quand le gouvernement donne le mauvais exemple, la polémique enfle

En matière d’écologie et de sobriété énergétique, il semble bien que les membres du gouvernement d’Élisabeth Borne aient encore de gros progrès à faire.

Alors même que nos gouvernants nous enjoignent à réaliser des économies d’énergie et à la sobriété en coupant notre wifi et en modérant l’usage de la climatisation, les véhicules officiels des ministres ont été surpris en fin de semaine dernière dans la cour de l’Élysée moteurs allumés, toutes portes fermées et climatisation tournant à plein régime pour lutter contre la température extérieure caniculaire de… 27 °C.

Des images qui embarrassent bien Olivier Véran, porte-parole du gouvernement : « Vous avez raison. Il faut faire attention à tout. À partir du moment où on dit aux Français : l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, ça va nécessiter (de) changer, et vite, un certain nombre de comportements. À chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas. Et tant mieux, car c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. »

Un mea-culpa pour la forme, alors que pourtant, la consigne avait été donnée aux membres du gouvernement de ne plus faire tourner les moteurs des véhicules des ministres à l’arrêt, et qu’Élisabeth Borne a déjà demandé aux ministères et administrations de faire preuve de sobriété énergétique afin de donner l’exemple.

L’ordre est aussi venu d’en haut, Emmanuel Macron ayant également expressément demandé aux Français de faire la « chasse au gaspillage » lors de son allocution du 14 juillet.

Pour l’exemplarité, c’est totalement raté. Une fois de plus.