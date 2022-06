Quand le "sneakers style" rencontre la voiture électrique : voici la dernière Art Car de Porsche

Non, vous n'êtes pas en train de rêver, c'est juste un réveil coloré qui vous attend ce matinsur Caradisiac, avec la toute dernière Art Car de Porsche. Il s'agit d'un modèle Taycan Cross Turismo, revu et corrigé par Sean Wotherspoon, un influenceur et designer de 32 ans, dont le talent habituel est de dessiner des sneakers. Il a entre autre signé la Nike Air Max 97/1 en 2018, originale par l'utilisation de velours côtelé sur sa partie supérieure.

Habitué des jeux de couleurs et de l'utilisation de matières inhabituelles, il a appliqué ici ses recettes fétiches, pour faire de ce Taycan un objet artistique et automobile unique.

Déjà aperçu au mois de mars au festival South by Southwest, à Austin au Texas, mais uniquement de l'extérieur, il montre aujourd'hui son intérieur, aussi bariolé, coloré et disons-le tout net, barré que la carrosserie.

Ici, point de jeu de matières, point d'éclaboussures ou d'intelligence artificielle qui guide l'artiste. Mais un style très personnel à base de "blocs de couleurs", qui donne un style typiquement Arlequin au Taycan Cross Turismo. Du bleu, du vert, du pêche, du violet, organisés sur les panneaux de carrosserie avec l'aide de la réalité virtuelle, pour tester les combinaisons de couleur. Chacune d'entre elles porte un nom, inspiré par les membres de la famille de l'artiste : Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple et Ashley Green.

Avec un résultat dont la Volkswagen Polo Arlequin pourrait revendiquer la paternité.

Un habitacle aussi bariolé que l'extérieur

Mais du patchwork carrossier externe, on trouve l'écho dans l'habitacle, où les mêmes couleurs habillent les surfaces, tandis que des matériaux aussi oubliés qu'originaux s'offrent à la vue et au toucher de l'amateur d'art curieux qui ouvrirait la porte.

Ainsi, on retrouve un volant "Loretta purple", des moquettes Ashley Green, des sièges Nash Blue, mais aussi du liège brut sur la planche de bord, la partie supérieure du volant de direction, l'accoudoir central et les montants de pare-brise et de pied milieu.

En direct des années 60 et 70, c'est un magnifique velours côtelé "Atacama beige" qui habille la partie centrale des sièges baquets. Détail hommage à la basket de 2018, et délicieusement rétro-kitsch... Mais aussi un clin d'œil historique à la Porsche 356, qui utilisait déjà ce matériau pour ses sièges en 1952.

Pour s'assurer que les couleurs seraient bien fidèles, Sean Wotherspoon a envoyé les codes de référence Pantone au centre de mélange de peinture de Porsche, qui sert pour les concept-cars. Et il a supervisé et assisté à la fabrication de sa création unique chez Porsche, dans l'atelier des concepts-car et celui des garnitures, à Weissach.

"Quand je regarde quelque chose, j'examine comment je peux le changer et l'élever à un nouveau niveau", explique Sean Wotherspoon. "Ces questions sont mon défi personnel. Peu importe que je travaille sur une conception de baskets ou de voiture, un flux de travail, des sujets de durabilité ou un nouveau matériau. La recherche de l'innovation m'anime et j'ai été fasciné dès le départ par les matériaux inhabituels avec lesquels les designers Porsche de Weissach travaillent. Nous nous sommes inspirés l'un l'autre encore et encore tout au long du projet et avons finalement créé un tout nouveau type de conception de véhicule".

Il ne vous reste plus qu'à regarder en détail cette œuvre d'art sur roues, et nous dire en commentaire si une option "multicolore" devrait être intégrée au configurateur Porsche, comme c'est envisagé par la marque !