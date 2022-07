Quand Renault nous parle du son extraordinaire... d'un repose-main coulissant

Et le pire c'est que ça marche. Puisqu'on en fait un "starter de 8h" sur Caradisiac. Mais pas sûr que la reprise de l'info plaise tant que ça à Renault, parce qu'on va en profiter pour se moquer (gentiment hein !) de la façon purement marketing de présenter les choses.

On tique déjà un peu quand il s'agit de la voiture en entier, de son style (forcément le plus exceptionnel) ou de son habitacle (forcément le plus moderne, le mieux fini et le plus ergonomique), mais lorsqu'une marque nous envoie un communiqué pour parler... du repose-main coulissant de sa dernière nouveauté, soit on zappe, soit on décide sciemment de se mettre à dos le staff presse. Ne nous en voulez pas trop, mesdames messieurs des RP, on vous aime...

Déjà, ça commence par l'objet du mail reçu, qui reprend le titre du communiqué : "Nouveau Renault Austral : le son de la qualité".

Tiens, l'accroche est originale. On va parler son. Bruit moteur ? Système sono ? Bruits des portières quand on les claque. Des sons que l'on sait très étudiés et travaillés par les acousticiens automobiles, pour donner un sentiment de qualité.

Que nenni les amis, on découvre ensuite que l'on va seulement parler du bruit de "clic-clic" que fait le repose-main coulissant situé devant l'écran du système multimédia. Bon... Ok.

"Chaque détail a été passé au crible afin d’atteindre un niveau de prestation inégalé." Peut-on lire en préambule. Et le détail, c'est ce fameux repose-main, coulissant. Soit.

On rentre ensuite dans un discours laudatif, certes habituel, mais ici particulièrement poussé.

"En montant à bord de Nouvel Austral, on est immédiatement saisi par l’harmonie qui se dégage de son cockpit high-tech. Le regard s’arrête sur l’hypnotique écran OpenR qui s’éveille au son de la séquence d’accueil. Puis, il est attiré par une pièce design qui, sur les versions à boîte de vitesses automatique, participe au raffinement de l’ensemble : un repose-main ergonomique et coulissant. Celui-ci permet d’utiliser confortablement l’écran multimédia ou les commandes de type « piano » situées en dessous. Mais, lors de la manipulation de cet élément mobile, le ressenti entre dans une autre dimension…"

Ce qui est "hypnotique", c'est "l'autre dimension" dans laquelle les éléments de langage de Renault entrent aussi !

Un son inspiré du cadran à cliquet de la montre d'Olivier

On apprend ensuite qu'Olivier, l'expert qualité perçue en charge de l'Austral, a cherché à trouver un son qualitatif pour accompagner le coulissement de cette pièce lorsqu'elle se rapproche de l'écran ou s'en éloigne. Et il l'a trouvé en s'inspirant du bruit que fait la lunette rotative de sa montre.

"Le son était la clé" dit le communiqué. La clé de quoi ? De la qualité et de la satisfaction client apparemment.

"La montre que j’utilise pour faire du sport est équipée d’une lunette à effet cliquet et lorsque je l’ai tournée, j’ai entendu le son auquel je pensais pour le système coulissant du repose-main d’Austral. Un beau son, vraiment qualitatif évoquant l’univers de l’horlogerie, de l’artisanat de précision." Précise encore Olivier. Un son de crantage, plutôt métallique est-il même précisé (voir la vidéo en fin d'article pour ceux qui sont intéressés par ce son).

C'est drôle, parce qu'à titre personnel, et sans prétendre détenir la vérité. J'ai toujours trouvé que les sons métalliques et aigus faisaient moins qualitatifs que les sons graves et un peu sourds... Mais je ne fais partie de l'équipe d'Olivier, ni du marketing Renault.

"L’équipe projet et l’équipe Design ont tout de suite été séduites et tout le monde s’est mis à l’œuvre pour créer un crantage associé à un son métallique qualitatif sur le même principe qu’une lunette de montre à effet cliquet. Treize crans régulièrement espacés ont ainsi été associés au mécanisme coulissant, tout au long de la course du repose-main, pour procurer à l’utilisateur la sensation d’un réglage millimétrique avec un rendu sonore de qualité."

Je traduis en langage courant : le repose-main, plutôt que de ne faire aucun bruit, fait clic-clic quand il coulisse. Merci, au revoir...

"Au final, on a l’impression de ne plus avoir un simple élément coulissant, mais quelque chose de maîtrisé et de précis qui génère une émotion, ce qui est complètement cohérent avec la notion de qualité perçue d’un véhicule." est-il encore écrit.

Mouais, eh bien c'est effectivement avec émotion que je vais conclure ici ce starter de 8h. Avec une seule hâte, celle de découvrir en vrai ce repose-main révolutionnaire, qui a eu les honneurs d'un communiqué de presse pour lui tout seul.

Pour ceux qui le souhaitent, voici la vidéo qui accompagne le communiqué :