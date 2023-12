Que des bons élèves au crash-test sauf Hyundai, VinFast et Honda

Passage obligé pour les nouveaux modèles commercialisés en Europe, l’épreuve des crash-tests réalisés par l’organisme EuroNCAP a été complétée par une nouvelle fournée de véhicules fraîchement homologués sur le Vieux Continent. Des modèles de toutes les catégories avec de grosses berlines de luxe thermiques et électriques (BMW Série 5 et Volkswagen ID.7), de nombreux SUV électriques (BYD Seal-U, VinFast VF8, X-Peng G9, Kia EV9, BYD Tang, Mercedes EQE SUV, Hyundai Kona) en plus d’un modèle hybride (Honda ZR-V) et d’une compacte « crossover » (Smart #3).

Sans surprise, la plupart de ces modèles ont décroché la note maximale de 5 étoiles avec d’excellents résultats que ce soit en protection des occupants, en protection des enfants, en protection des piétons ou au niveau des assistances à la conduite. La Volkswagen ID.7 est major de cette nouvelle promotion juste devant le Smart #3, même si le NIO ET5 chinois conserve la première place des résultats réalisés sur l’année 2023 (voir tableau ci-dessous).

Des élèves moins doués

On note en revanche trois véhicules qui ne décrochent que quatre étoiles : le Honda ZR-V hybride, qui rate de peu ces cinq étoiles tout comme le VinFast VF8 pénalisé par sa note moyenne dans la protection des occupants et le Hyundai Kona qui a failli n’avoir que trois étoiles à cause de résultats généraux moins bons. Et signe des temps, l’organisme EuroNCAP signale que parmi les onze voitures testées, seulement trois pèsent moins de deux tonnes…