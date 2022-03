Que trouve-t-on dans le garage des candidats à la présidentielle ?

Ils sont douze sur la ligne de départ. Le Conseil Constitutionnel a donné lundi la liste officielle des candidats pour l’élection présidentielle (10 et 24 avril 2022). Et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique vient de publier leur déclaration de patrimoine. Nous sommes bien sûr allés voir ce qu’il y avait dans la case « véhicules à moteur ».

La surprise est que l’on n’y trouve pas grand-chose ! Près de la moitié des candidats ont mis « néant » dans cette case, et ce sont souvent ceux qui sont les mieux placés dans les sondages. Il n’y a ainsi aucun véhicule déclaré pour Emdmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. Macron, Le Pen et Mélenchon n’avaient déjà pas déclaré de voiture en 2017.

Il faut toutefois préciser que les véhicules possédés sous forme d’une location en cours et qui ne sont pas acquis définitivement n’ont pas à être mentionnés. On se doute que le chef de l’État actuel n’a pas besoin d’un véhicule, on imagine même qu’il n’a pas beaucoup pris le volant ces cinq dernières années. Pour ses déplacements officiels, il a eu à cœur de mettre en avant le made in France, puisqu’on peut le voir en Renault Espace, Peugeot 5008 et DS7 Crossback. DS a d’ailleurs conçu une nouvelle version de son SUV pour le Président de la République, avec un empattement allongé.

On peut s’étonner en revanche que les plus patriotes ne cherchent pas toujours à faire apparaître dans leur déclaration une voiture française. Voire une voiture tout court, ce qui ne serait pas une mauvaise idée quand on veut séduire les automobilistes avec des propositions chocs. On rappelle que Marine Le Pen souhaite renationaler les autoroutes et qu’Eric Zemmour veut mettre fin au permis à point. A l'inverse, dans le genre patrimoine qui colle bien, il y a l'écologiste Yannick Jadot, qui a déclaré un scooter électrique acheté en 2019.

Quand on trouve une voiture dans la déclaration, ce qui marque, c’est que le modèle est souvent bien vieux ! Valérie Pécresse déclare ainsi une Citroën C4 de 2007. Chez Nathalie Arthaud, on trouve une Citroën C3 de 2006 ! Nicolas Dupont-Aignant a une 308 CC de 2007, achetée en occasion en 2018. Fabien Roussel déclare une Smart Fortwo de 2001 ! Le modèle le plus récent est chez Philippe Poutou. En 2020, il a remplacé son Peugeot 3008 par une 308 SW, annoncée en valeur neuve à 26 900 € mais payée 15 000 € après des aides à l’achat.

On termine avec Jean Lassalle. Aimant jouer la carte du terroir, il est raccord en ayant un Fiat Doblo Cargo acheté en 2011. En revanche, la Citroën C6 qu’il avait déclarée en 2017 a disparu, remplacée par une vieille C3 achetée 1 900 € en 2020.