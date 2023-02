Quel permis pour tracter une remorque ou une caravane ?

Tracter une remorque ou une caravane ne s’improvise pas, il existe une réglementation bien spécifique nécessitant différents permis. Mais il n’est toujours pas évident de s’y retrouver. L’élément déterminant est le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) ou MMTA (Masse en charge Maximale Techniquement Admissible).

Avec le permis B, c’est-à-dire celui qui permet de conduire une voiture, il est possible de tracter une remorque (ou autre) dont le PTAC est inférieur à 750 kg. Dans le cas contraire, l’ensemble (voiture plus remorque) ne doit pas dépasser 3 500 kg. Ce dernier chiffre correspond au PTRA (Poids Total Roulant Autorisé).

À noter que le PTAC de la voiture (tracteur) est le poids maximum qu’elle peut atteindre lorsque l’on prend en compte son poids à vide, plus celui du chargement (bagages, vélos…), celui du conducteur et des passagers.

Le seuil des 3 500 kg

Si le PTAC total dépasse les 3 500 kg, mais reste inférieur ou égal à 4 250 kg, et que l’attelage ne dépasse pas les 3,5 tonnes, le permis B ne suffit plus. Il faut alors passer le permis B96. Il permet notamment de tracter des bateaux ou des vans à chevaux. En général, la formation dure sept heures, sur une journée, et coûte entre 200 et 300 €.

Le dernier permis, le BE, est obligatoire lorsque l’ensemble est supérieur à 4 250 kg. Il peut être passé dès 18 ans et coûte environ 700 €. Il est possible de le dénicher pour moins cher (environ 400 €), si votre permis B a moins de cinq ans, puisqu’il n’y a pas besoin de repasser l’examen du code. Il faut compter 14 heures de formation (plateau et circulation).





Le lexique de la remorque

PTAC : poids total autorisé en charge, c’est le poids maximal que peut atteindre la remorque avec son chargement : PV (poids à vide) + CU (charge utile).

PV : le poids à vide de la remorque sans son chargement.

CU : la charge utile de la remorque, c’est-à-dire sans le poids que vous pouvez charger sur votre remorque.

PTRA : poids total roulant autorisé : PTAC du véhicule tractant + PTAC de la

À noter également qu’un système de freinage est obligatoire si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg, et si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.