Quelle hausse de prix pour la Dacia Sandero 2024 ?

Dacia vient de dévoiler les versions « 2024 » de ses Sandero, Sandero Stepway et Jogger. Conformément à la réglementation GSR2 obligatoire sur tous les véhicules neufs vendus en Europe à partir du mois de juillet, ces modèles embarquent de nouveaux systèmes comme l’enregistreur de données, l’assistant au maintien dans la voie, le dispositif de freinage d’urgence, les radars de recul ou la surveillance de l’attention du conducteur.

L’ajout de ces systèmes a inévitablement une influence négative sur le prix des voitures neuves (surtout celles d’entrée de gamme), avec quelques centaines d’euros en plus attendues sur le prix des véhicules ainsi adaptés. Mais au Royaume-Uni, où on connaît désormais le prix de la Dacia Sandero « compatible GSR2 », ces prix n’ont pas monté. Dans une finition Essential légèrement différente de la nôtre (avec un moteur essence de 90 chevaux en entrée de gamme et une climatisation de série), la Sandero anglaise reste à 13 795 livres soit 16 080€ comme le rapportent les journalistes d’Autocar.

Une très légère hausse des prix chez nous ?

Il est à noter que l’auto est plus chère de l’autre côté de la Manche. Chez nous, la Sandero équipée du même moteur se négocie à partir de 14 900€ avec un niveau d’équipement similaire. On imagine que la division française de Dacia sera tentée d’augmenter légèrement ces tarifs, qui démarrent actuellement à 11 990€ sur la version Essential de la Sandero. Attendons-nous à quelques centaines d’euros en plus. La liste des nouveaux prix devrait être connue dans quelques jours au plus tard.