Les Dacia Sandero et Jogger (2024) s'améliorent un peu

Toutes les voitures neuves vendues sur le marché européen devront, à partir du 7 juillet 2024, s’équiper obligatoirement de systèmes comme l’enregistreur de données, l’assistant au maintien dans la voie, les radars de recul, le dispositif de freinage d’urgence, la reconnaissance des panneaux ou encore le dispositif de surveillance de l’attention du conducteur. Des équipements qui sont déjà présents de série sur les modèles de milieu et de haut de gamme, mais pas sur les autos à la vocation low-cost comme celles de Dacia.

Voilà pourquoi le constructeur roumain se retrouve contraint de faire une petite mise à jour technique pour mettre en conformité la Sandero (ainsi que sa version Stepway) et le Jogger avec cette nouvelle réglementation européenne GSR2. Le nouveau Duster l’est très probablement déjà et la microcitadine Spring le fera automatiquement à l’occasion de son passage (imminent) à une version restylée.

Quelques améliorations au passage

Dacia en profite pour apporter quelques améliorations à ses modèles, en plus de leur simple adaptation aux normes GRS2, avec notamment le passage aux prises USB-C à l’avant et à l’arrière sur toute la gamme. La Sandero reçoit une nouvelle finition Journey haut de gamme en plus du niveau « Extreme », ainsi que des roues « Flexwheel biton Atara » et de l’accès à deux nouvelles couleurs en option (le gris Schiste et le vert Cèdre).

La Sandero Stepway a droit à une nouvelle teinte exclusive, le beige Safari, illustrée dans les images qui accompagnent cet article. Elle reçoit aussi des jantes «Flexwheel biton Atara Dark » et un sticker inédit sous les rétroviseurs avec les coordonnées de la route Transfagarasan en Roumanie. Quant au Jogger, il s’équipe de la climatisation manuelle dans sa finition de base Essential et adopte le combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces du nouveau Duster dans sa version Hybrid 140. Cette dernière inaugure aussi un mode E-Save (activable via un bouton) pour préserver le niveau de charge de la batterie en vue d’un passage spécifique comme une montée.

Les prix vont fatalement augmenter

Ces petites améliorations ne seront hélas pas gratuites. Dacia France ne précise pas les tarifs de ces versions améliorées mais l’addition de la Sandero de base passera très probablement au-dessus des 12 000€ pour la première fois (au lieu de 11 990€ actuellement) et les autres modèles deviendront aussi un peu plus chers. Les commandes de ces nouveaux millésimes démarreront en avril 2024.