Quelle sera la meilleure voiture de l'année 2023 ?

Il y a quelques jours, le Jeep Avenger obtenait les faveurs du jury de l’élection de la meilleure voiture de l’année 2023 dans le cadre de l’organisation « Car of The Year », concernant 23 pays du Vieux Continent. Mais dans ces élections annuelles, il y a aussi celle de la « World Car of The Year » dont le jury rassemble des journalistes issus des quatre coins du globe. Et forcément, la liste des voitures sélectionnées y est différente de celle de l’élection européenne. L’année dernière, c’est cependant un modèle bien connu en Europe qui avait été élu par les membres du jury mondial : le Hyundai Ioniq5.

Cette année, le titre se jouera entre l’Alfa Romeo Tonale, la BMW Série 2 Coupé, les BMW X1 / iX1, le Honda HR-V, la Hyundai Ioniq 6, le Kia Niro, le Mazda CX-60, la Mercedes Classe C, le Nissan Ariya et la Nissan Z. Oui, ce dernier modèle n’est pas vendu en Europe à cause de l’évolution des normes sur le Vieux Continent mais il figure bien dans la liste des modèles retenus pour la « finale ». Notons que cette élection prévoit aussi de désigner des vainqueurs dans des catégories spécifiques : celle de la meilleure voiture de luxe (ça se jouera entre la BMW Série 7 / i7, la Genesis G90, les Land Rover Range Rover et Range Rover Sport et la Lucid Air), mais aussi celle de la meilleure sportive de l’année (BMW M4 CSL, Porsche 911 GT3 RS, Kia EV6 GT, Nissan Z, Toyota GR Corolla).

On saura le 5 avril 2023

L’élection de la « World Car of The Year” livrera le nom du grand vainqueur et des vainqueurs de catégorie le 5 avril prochain à l’occasion du salon automobile de New-York aux Etats-Unis.