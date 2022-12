Quelles sont les marques les moins chères à assurer ?

L’assurance automobile a augmenté de 3 % cette année. Lorsque le macaron vert coûtait 611 € en moyenne l’année dernière, le montant atteint désormais 630 €. C’est ce qui ressort d’une étude* menée par le comparateur en ligne Assurland.com. Ce prix est bien sûr une moyenne et dépend de plusieurs facteurs, taux d’accidentalité, vols lieu de stationnement, mais aussi la marque de la voiture possédée.

Ainsi, le comparateur a réalisé un classement comprenant 35 marques, très bien représentées en France. On note ainsi que les véhicules fabriqués en Asie, notamment au Japon (Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Nissan…), font partie des moins chers. Sans réelle surprise, le haut du classement est accaparé par les modèles haut de gamme comme Audi, BMW, Porsche, Maserati… Malgré tout, Subaru se place en mauvaise élève, à la quatrième place.

Quant à nos marques tricolores, DS (657 €) et Peugeot (639 €) sont un peu au-dessus de la moyenne, tandis que Renault (598 €) et Citroën (536 €) se révèlent plus économiques.

Rouler en électrique coûte moins cher

L’étude montre qu’assurer une voiture électrique est plus intéressant. Le prix de la cotisation est 12 % moins élevé que la moyenne. Cette différence s’explique par la suppression de la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances) sur ce type de véhicule. Cette mesure fait suite à l’une des propositions réclamées par la convention citoyenne sur le climat, mais elle doit réapparaître à partir du 1er janvier 2024. Malgré tout, Tesla ne sort pas vainqueur du classement avec une prime d’assurance de 915 €. Assurland assure que ce coût a baissé de 11 % en deux ans.

*Etude réalisée par Assurland.com en octobre 2022 et basée sur une analyse de 50 000 devis d’assurance auto restitués par le comparateur entre le 1er janvier et le 1er octobre 2022.