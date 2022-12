Assurer son auto devient plus cher

Le secteur de l’assurance auto n’échappe pas à la tendance inflationniste. Il doit faire face aux coûts des pièces détachées et de la main-d’œuvre en hausse (respectivement de 10 et 3,5 %) depuis plusieurs mois. Et ce n’est pas tout puisque les catastrophes climatiques de cet été ont endommagé 337 000 véhicules (entre le 18 juin et le 4 juillet). Résultat, assurer son auto coûte en moyenne 630 € par an contre 611 € l’année dernière, soit une hausse de 3 %. Une augmentation déjà évoquée par le cabinet d'analyse Facts & Figures en septembre dernier.

Seulement, derrière ce chiffre se cachent de grandes disparités. Ce sont les jeunes (18-25 ans) qui subissent de plein fouet la plus grosse augmentation, avec + 18 % (1 255 €/an en moyenne). Pourtant, aucune raison supplémentaire n’est évoquée. Il figure toujours comme argument le manque d’expérience et le nombre de sinistres plus important de 25 % en moyenne. A l’inverse, les conducteurs plus expérimentés, ceux de la tranche 56-65 ans, paient moins cher leur cotisation (450 €/an en moyenne).

L'Ile de France dans le rouge

De votre lieu de résidence dépendra également le prix de votre assurance, dont l’écart peut atteindre 254 €. C’est la Bretagne (491 €) et les Pays de la Loire (524 €) qui s’en sortent le mieux. A l’opposé, la Provence-Alpes-Côte d’Azur (698 €) et l’Ile de France (745 €) ferment la marche.

Le nombre de sinistres est bien sûr pris en compte dans l’évaluation des cotisations. Sur ce point la Bretagne est encore sur la première marche du podium avec 77 % des assurés qui n’ont rien déclaré depuis trois ans. Encore une fois, l’Ile de France est en dernière position avec 67 %.

Malgré son coût plus élevé, la formule tous risques reste privilégiée pour 55 % des assurés. La responsabilité civile seule, reste la couverture la plus économique, mais seulement 17 % des conducteurs la choisissent.

Le secteur de l’assurance est très concurrentiel, et la fidélité ne paie pas. Il ne faut donc pas hésiter à faire jouer la concurrence. Passer par un comparateur d’assurance permet de se rendre compte des différences de prix, parfois du simple au triple. Grâce à la loi Hamon, un assuré peut changer de compagnie au bout d’un an de contrat.