Qui se souvient de la Toyota Will Vi façon carrosse de Cendrillon ?

Rouler avec un véhicule différent n'implique pas forcément de signer pour une supercar ou une voiture tunée. Dans la liste des autos étranges, il existe la Toyota Will Vi faiblement diffusée et pourtant visible de temps en temps dans les petites annonces.

L'exemplaire en question échangé au Canada aujourd'hui sur le site des enchères Bring a Trailer affiche une présentation conforme à sa sortie d'usine à l'exception des jantes. Un rapide tour dans la galerie des images permet de voir la citadine sous tous les angles. De quoi se remémorer qu'originalité n'est pas synonyme de succès. Car oui, la Toyota Will Vi n'a pas de quoi être fière de sa carrière très courte. Les fans du genre rappelleront néanmoins que c'est en partie grâce à elle que la marque Scion est arrivée outre-Atlantique suite au développement d'un plan marketing pour des produits calibrés pour les jeunes.

Un positionnement très spécial

Son dessin bizarre, sa peinture biton et son habitacle épuré ont en 2000 une mission simple : conquérir les nouveaux conducteurs. Toyota teste à l'époque le marché pour sa gamme Will en ne proposant la Will Vi qu'au Japon. C'est pourquoi sur les images de l'annonce le volant est à droite. Un Canadien a donc fait l'effort de l'importer pour circuler avec.

Un toit qui évoque le carrosse de Cendrillon

Avec son architecture de traction, sa plateforme de Toyota Yaris première génération, son moteur 1,3l atmosphérique de 88 chevaux pour 123 Nm de couple et sa boîte automatique 4 vitesses, il est clair que la Toyota Will Vi n'attire pas pour sa fiche technique. En revanche, elle se distingue par un look hors du commun avec un toit inspiré d'après la firme nippone du carrosse de Cendrillon. Avec ses 16 612 exemplaires produits en moins de deux ans au catalogue, la Toyota Will Vi incarne un bel échec commercial. L'acquéreur de cet exemplaire a cela dit dépensé 7200 dollars (6668 euros au cours actuel) pour la glisser dans son garage.