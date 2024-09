Qui veut l'ancienne supercar d'une légende du basket ?

Comme les footballeurs en Europe, les stars du basket aux États-Unis disposent d'un sacré budget lorsqu'il est question d'acquérir un véhicule d'exception. La légende de la NBA Michael Jordan ne déroge pas à la règle avec un garage autrefois rempli par une auto rarissime.

La voiture en question coche de nombreuses cases : sportive vitrine technologique d'une grande marque, moteur surpuissant, lignes à couper le souffle, tarif salé et édition limitée. Il s'agit comme indiqué en ouverture de cet article d'une Mercedes McLaren SLR 722 Edition. Une supercar qui faisait aussi craquer à l'époque David Beckham.

Un tarif de presque 600 000 euros

L'exemplaire en question disponible dans un garage outre-Atlantique et plus précisément à Miami affiche 15 100 miles au compteur (l'équivalent de 24 160 kilomètres). Une auto dont la livraison remonte très exactement à 2007. En 2024, le vendeur demande la bagatelle de 649 995 dollars soit 588 954 euros au cours actuel pour l'acquérir. Un tarif proche de ceux des Slr 722 Edition passées sous le marteau des enchères ces dernières années.

650 chevaux sous la pédale de droite

Pour rappel, la Mercedes McLaren SLR 722 Edition se démarque d'une SLR tout court par un kit carrosserie spécifique et une puissance en hausse. L'auto délivre via un V8 5,4l compresseur non pas 722 chevaux mais 650. Le label fait en réalité référence à la 300 SLR 722 engagée en 1955 au Mille Miglia. Une course gagnée par Stirling Moss et son copilote Denis Jenkinson.