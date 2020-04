Quiz - Allez-vous reconnaître ces voitures avec leur planche de bord ?

Il est facile de reconnaître une voiture avec son design extérieur, encore plus quand le véhicule ou la marque en question a un look caractéristique. Mais il semble plus difficile de trouver le nom d'une auto avec son habitacle.

Pour ce nouveau quiz de confinement, Caradisiac teste vos connaissances avec dix images de planches de bord. Celles-ci sont placées dans un ordre de difficulté que l'on pense croissant. Saurez-vous retrouver le nom des modèles ? C'est simple, on les montre en entier… mais on a quand même caché les logos !

Il n'y a pas de piège… ou presque, avec peut-être pour vous quelques surprises dans les réponses, qui sont en bas de page.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les réponses

1- Tesla Model 3

2- Renault Clio

3- Porsche 911

4- Range Rover Evoque

5- Volvo XC40

6- Peugeot Rifter

7- Audi Q2

8- Toyota Supra

9- Jeep Wrangler

10- Kia Stinger

