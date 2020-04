Quiz - Pouvez-vous reconnaître ces voitures à partir de leurs phares ou feux ?

Aujourd'hui, on vous propose de reconnaître dix véhicules, avec en images des zooms sur leurs phares et feux, des éléments bien sûr essentiels à la sécurité mais ô combien importants pour le look. Le principe est donc simple, avec un point par bonne réponse. Testez-vous et mettez au défi vos proches !

Nous avons placé les modèles dans un ordre de difficulté que l'on pense croissant, de l'évident au plus complexe. Et on est sympa : tous ces véhicules peuvent être achetés en France, et peuvent être croisés plutôt facilement sur les routes. Les réponses se trouvent en bas de cette page.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les réponses

1- Volkswagen Golf 8

2- Fiat 500

3- Porsche Macan

4- Peugeot 2008

5- Kia Ceed

6- BMW X2

7- Mazda 3

8- Jaguar F-Type

9- Mercedes GLC

10- Toyota Camry

