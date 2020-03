Quiz - Saurez-vous reconnaître ces voitures ?

On vous propose de reconnaître six modèles, du plus simple pour commencer au plus difficile. On est sympa cette fois, on met une image en entier, en floutant juste les logos et monogrammes.

Testez-vous et mettez vos amis au défi en calculant votre score. C'est simple : un point pour le nom de la marque trouvée, un point pour le nom du modèle trouvé. Alors, êtes-vous un expert ?

Les réponses se trouvent en bas de cette page.

Numéro 1 - Niveau très facile

Numéro 2 - Niveau facile

Numéro 3 - Niveau moyen

Numéro 4 - Niveau difficile

Numéro 5 - Niveau très difficile

Numéro 6 - Niveau expert

Les réponses

1- Alpine A110

2- BMW i3

3- Fiat Fullback

4- McLaren GT

5- Infiniti Q60

6- Lada Vesta (un point bonus pour ceux qui ont répondu Vesta SW Cross !)