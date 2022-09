Radars pédagogiques, le nouveau phénomène

Et si les radars pédagogiques étaient la nouvelle martingale en matière de sécurité routière ? De plus en plus d’agglomérations se dotent d’appareils de ce type, qui incitent à une conduite apaisée sans pour autant infliger de sanctions à des automobilistes largement pressurisés par ailleurs.

Parmi les exemples récents de déploiement, la Métropole de Lyon a ainsi commandé 20 dispositifs de ce type de façon à accompagner le passage à 30 km/h de la ville et des communes qui lui sont associées. Leur installation a démarré au mois de juin.

« L’efficacité du radar pédagogique est éprouvée dans le cadre d’un abaissement de la vitesse à 30km/h. Cette technologie est déployée dans de nombreuses villes qui franchissent le pas de la zone 30 » détaille Thibault Chérel, Responsable marketing au sein de l’entreprise de signalisation Lacroix, qui fournit les radars installés à Lyon. L’entreprise a aussi installé une trentaine d’appareils de ce type à Pau au printemps dernier.

« L’objectif est avant tout d’améliorer la sécurité des usagers et de diminuer le nombre de morts et de blessés graves sur la route. La démarche « Ville 30 » contribue également à l'apaisement de la circulation, au développement des modes actifs et à la mise en oeuvre d'un meilleur partage de l’espace public» détaille la Cheffe de projet « Ville à 30 » à la Métropole de Lyon.

Si les radars pédagogiques ont longtemps été cantonnés aux petites collectivités, notamment en entrée de village, la multiplication des ZFE (Zones à Faibles Emissions) offrira des perspectives intéressantes de développement aux acteurs du secteur. Ainsi, 36 des 59 communes du Grand Lyon seraient intéressées par un passage en « Zone 30 ».

Quelques 4 388 radars automatiques sont déployés sur les routes de France (chiffre 2021), mais on ne connaît pas avec précision le nombre de modèles pédagogiques déployés à l’échelle du pays.

La Sécurité routière faisait état de 882 appareils installés lors d’un décompte datant de juillet 2017, mais aucun décompte centralisé ne semble avoir été opéré depuis. Toutefois, les professionnels interrogés par Caradisiac estiment que ce chiffre a probablement triplé.

Un radar pédagogique d’entrée de gamme coûte de l’ordre de 1 500 €, tarif qui peut grimper à 2 500 € environ pour un modèle connecté, qui enregistre des données sur les flux de circulation et les comportements des automobilistes.