Rappel : Caradisiac a un stand au Mondial de Paris 2022 ! Passez donc nous voir

On vous réveille ce matin avec tout simplement un petit rappel. Nos plus fidèles lecteurs le savent déjà, Caradisac a encore une fois (nous en avions déjà un en 2018) un stand au Mondial de l'automobile, dont nous sommes partenaires. Ce n'est pas si courant pour un média purement "web" !

En conséquence, pendant toute la durée du salon, la rédaction est délocalisée, et travaille depuis le stand, pour vous abreuver en vidéos et articles sur les nouveautés, les surprises, les concepts présents cette année. Mais aussi sur tout ce qui sera notable ou étonnant. De plus, nous interviewons des responsables de marques, qui nous en apprennent souvent beaucoup sur leur stratégie à venir.

Depuis lundi matin, vous pouvez d'ailleurs suivre nos premières publications, sur le mini-site "Mondial de Paris", un onglet dédié sur notre page d'accueil. Et ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine, avec encore plus de modèles à découvrir, ainsi que des reportages. Restez donc "online".

Répondre à vos questions en direct, comme on le fait sur le site avec nos articles

Mais si nous sommes là pour vous informer, via nos articles, nous sommes aussi là pour que chacun puisse nous rencontrer. Une opportunité qui ne se renouvelle pas souvent ! Alors n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à nous interpeller, pour peu que vous ayez prévu de faire le déplacement. Il y aura toujours quelqu'un pour vous recevoir et répondre à toutes vos questions (dans la mesure du possible !). En ces temps de transition écologique, où les pouvoirs publics incitent de plus en plus à remplacer sa voiture par une moins polluante, les interrogations sont nombreuses. Que ce soit dans le domaine du neuf, ou de l'occasion d'ailleurs. Vous êtes donc les bienvenus.

Mieux encore, nous organisons aussi un jeu concours, qui vous permettra de gagner l'une des 4 boîtes de Lego mise en jeu. Le premier prix est tout de même une Formule 1 McLaren, d'une valeur de 199,99 €.

Le second prix est une Formula E Porsche 99X, d'une valeur de 49,99 €. Le troisième prix est un requin mégalodon monté sur roue tandis que le quatrième est un ensemble motards et drôle de balançoire. Deux prix d'une valeur de 19,99 €.

Et hâtez-vous, car sur la première journée d'ouverture au public, hier mardi, ce sont déjà plus d'une centaine de bulletins qui ont été glissés dans notre urne.

On vous attend !