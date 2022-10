Mondial de Paris 2022 - Caradisiac vous fait gagner une F1 McLaren Lego sur son stand

Caradisiac est partenaire du Mondial de l'Automobile 2022 à Paris. La rédaction tiendra un stand dans le Hall 3 (allée B, stand 182) pendant toute la durée du salon, avec au programme de nombreuses interviews et une possibilité de venir rencontrer les membres de la rédaction. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez en savoir plus sur les derniers modèles présentés par les constructeurs, si vous avez besoin de conseils avant d'acheter votre future voiture neuve ou d'occasion.

4 lots Lego à gagner sur le stand Caradisiac

Et Caradisiac vous donne une occasion supplémentaire de venir rencontrer la rédaction en vous offrant la possibilité de participer au concours que nous organisons avec la fameuse marque Lego, appréciée notamment par les passonniés d'autos, quel que soit leur âge.

A cette occasion, Caradisiac vous fera également gagner quatre lots de Lego dont la valeur va de 19,99 à 199,99€. Le chanceux vainqueur du gros lot repartira avec une McLaren F1 de 199,99 €, alors que son dauphin remportera une Formula E Porsche 99X. Le vainqueur du troisième lot pourra jouer avec un magnifique requin monté sur roues et celui du quatrième pourra s'amuser avec des petits motards et une étrange balançoire.

Rendez-vous sur le stand

Pour participer, il faudra venir sur le stand Caradisiac entre le 17 et le 23 octobre prochain et déposer son bulletin dans l'urne contenue sur le stand.

Caradisiac, partenaire du Mondial de Paris

Comme en 2018, Caradisiac est de nouveau partenaire en 2022 du Mondial de l'Auto qui aura lieu à Paris du 17 au 23 octobre. La rédaction de Caradisiac sera ainsi délocalisée sur son propre stand pendant toute la durée du salon pour analyser, disséquer, photographier et filmer tous les nouveaux modèles. Et ce sera bien sûr aussi l'occasion pour vous de venir, comme vous en avez l'habitude, à la rencontre de nos journalistes. Quelle voiture neuve ou d'occasion acheter ? Ils répondront à toutes vos questions. D'ici-là, nous vous donnerons sur Caradisiac toutes les informations que nous aurons pu obtenir auprès des constructeurs sur leurs nouveaux modèles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles

Quand ? Du mardi 18 au dimanche 23 octobre (journée réservée à la presse le lundi 17)

Quels horaires ? Du mardi 18 au samedi 22 : de 9h30 à 22h30 chaque jour ; le dimanche 23 octobre : de 9h30 à 19h

Les essais des nouveautés auront lieu sur le salon de 9h30 à 21h30 du mardi au samedi, et de 9h30 à 17h00 le dimanche.

Combien ? Deux tarifs différenciés entre la semaine et le week-end pour les adultes (16 € et 20 €) ; pour les enfants de 7 à 17 ans : 8 € et 10 € (soit 50 % de réduction).

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans

Comment ?En prenant des billets en se connectant sur https://mondial.paris/billetterie. Achat également possible aux bornes d’accueil du Pavillon 5.1 (selon la quantité de places restantes)