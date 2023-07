Rappel : DS Automobiles ferme la boucle

En toute logique, le problème de filtre à particules qui touche le 2.0 BlueHDi du groupe Stellantis, et qui a déjà fait l’objet d’un rappel chez Citroën et Peugeot, touche également certains véhicules de la marque premium française DS Automobiles.

Ce fap peut se mettre à surchauffer de façon anormale jusqu’à se fissurer et, ainsi, ne plus remplir totalement sa mission de dépollution. À ce titre, et comme l’exige la réglementation de l’Union Européenne, la marque organise un rappel officiel qui sera stipulé directement aux propriétaires des véhicules concernés.

Dans le cas présent, et pour le seul marché français, il s’agit de 16 211 DS 7 Crossback dont les dates de production sont comprises entre le 27 mars 2017 et le 14 janvier 2022. Le constructeur nous précise, qu’au-delà du remplacement de ce filtre, une reprogrammation du module de commande moteur sera effectuée.

Au total, ces deux opérations, que DS Automobiles référence JCD et JCE, nécessiteront une immobilisation du véhicule d’au moins 45 minutes et pouvant aller jusqu’à 2 h 15.

En prenant en compte les rappels des Citroën C4 Picasso et C5 Aircross, ainsi que ceux des Peugeot 308, 3008, 508 et 5008, ce sont environ 70 000 véhicules qui vont devoir repasser en atelier dans les prochaines semaines.