Rappel : nouvelle vague de remplacement d’airbags chez Volkswagen

Les plus fidèles de nos lecteurs ne peuvent ignorer que, depuis plusieurs années, la quasi-totalité des marques présentes sur la planète remplacent les airbags de certains de leurs modèles par milliers, voire par millions. Pour les autres, rappelons que la firme japonaise Takata a fourni, durant des années, des coussins gonflables possiblement défectueux. Et comme ce fournisseur était l’un des principaux du monde en ce qui concerne ces équipements, la facture est très salée… et à la charge des constructeurs automobiles, puisque Takata a mis la clé sous la porte.

Ce énième épisode concerne donc plusieurs best-sellers estampillés Volkswagen. À savoir la Polo, la Passat, le Transporter, le Crafter, la Fox et la Up ! et, ce, sur une tranche de production d’environ 7 ans. Sont, en effet, concernés les exemplaires des millésimes 2008 à 2014. Pour information, la filiale française a livré, durant cette période, plus de 250 000 de ses six véhicules. Volkswagen France n’a toutefois pas confirmé combien d’autos étaient précisément touchées par cette opération référencée 69EJ.

Ce rappel massif concerne uniquement l’airbag conducteur mais il y a fort à parier que, au fil des mois, les coussins côté passager et latéraux, certains des modèles nommés ici en étant équipés, devront également être remplacés.