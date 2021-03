Reconfinement : les concessions automobiles ouvertes sur rendez-vous ?

Un troisième confinement régionalisé et plus souple. La liste des commerces qui peuvent accueillir du public est un peu plus longue qu'en novembre, avec notamment l'ajout des coiffeurs et fleuristes. Et il devrait y avoir du nouveau pour les concessions automobiles.

Les showrooms pouvaient juste recevoir du public pour les livraisons, qui se faisaient sur rendez-vous. Ce qui avait permis de limiter la casse pour la trésorerie des vendeurs, avec des ventes en recul de 27 % en novembre (c'était - 72 % en mars).

Mais toute la vente devait se faire à distance, sans possibilité donc de découvrir et d'essayer le véhicule. Ce qui avait logiquement fortement pesé sur le remplissage des carnets de commandes. Le nombre de signatures avait chuté de 80 % !

Pour ce re-reconfinement, le gouvernement semble avoir assoupli les règles. Selon le Parisien, qui cite un porte-parole du ministre délégué aux PME Alain Griset, les showrooms pourraient recevoir des clients pour les achats. Cela se ferait aussi sur rendez-vous.

Le nombre de clients dans les magasins serait ainsi limité au strict minimum. Pour plaider leur cause, les professionnels du secteur avaient déjà souligné que les espaces de vente en automobile sont traditionnellement vastes et jamais bondés, ce qui permet une distanciation aisée.