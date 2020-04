Redémarrer la filière automobile : "ça urge", selon le CNPA

Pour le CNPA, organisation représentative principale de 142 000 entreprises de l'automobile, qui regroupe 500 000 emplois dans cette filière, il est urgent d'envisager la reprise progressive de l'activité dans le secteur. C'est le sens d'un courrier, en forme presque de supplique, envoyé par son président Francis Bartholomé au ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, ainsi qu'à la ministre du Travail Muriel Penicaud, au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher.

En effet, malgré l'autorisation de continuer leur activité, les professionnels de l'automobile en France ont vu leur activité chuter de 80 %, faute de client ou de matières premières. La plupart d'entre eux sont exsangues, et le "pronostic vital" de nombre d'entreprises est déjà engagé, selon une enquête menée auprès de 5 000 de leurs adhérents.

Le CNPA avance que sans reprise anticipée de l'activité avant le 11 mai, de nombreux acteurs de la filière devront déposer le bilan

Alors, si l'organisme est pleinement conscient qu'il faut continuer de poursuivre les efforts de confinement face à la crise, et trouve qu'il est "légitimement prolongé" jusqu'au 11 mai, il est très inquiet pour ses adhérents, et pousse pour une reprise du secteur bien avant cette date. Une anticipation qui permettrait la création des conditions d'un complet redémarrage le 11 mai.

Le CNPA avance un plan en 5 points :

1/ La relance doit être anticipée

Le CNPA estime possible et nécessaire de permettre rapidement aux entreprises des services de l’automobile une reprise progressive de leurs activités, dès lors que l’exercice de ces dernières pourra s’effectuer sans compromis sur la protection sanitaire des personnes, salariés et consommateurs.

2/ Des initiatives ont déjà été prises par le CNPA et la branche pour la rendre possible

Élaboration d’un guide de bonnes pratiques sanitaires adaptées aux activités du secteur, sur la base des prérequis posés par le Ministère du Travail et de la Santé.

Commande d’1 million de masques réutilisables financée par le CNPA au profit des 500 000 actifs de la branche (auprès d'une entreprise française : Chantelle).

Lancement de l’application « Roulons Zen » visant à géolocaliser les 5 500 professionnels de l’automobile ouverts pour les besoins de la chaîne logistique et des personnels soignants.

3/ L'État doit réunir des conditions supplémentaires

Étendre le périmètre des activités autorisées à ouvrir

Modifier l'attestation de déplacement dérogatoire pour permettre aux personnes de se déplacer vers ces activités nouvellement autorisées sans risquer de verbalisation

Garantir la possibilité pour les professionnels de travailler dans de bonnes conditions de protection sanitaire, pour eux et leurs clients.

4/ Proroger et compléter les mesures d'aide

Prolonger les aides déjà en place

Envisager un remboursement des cotisations sociales reportées

Exonérations ciblées de charges sociales et fiscales

5/ Un plan de relance

La priorité sera de privilégier le destockage des véhicules. Le CNPA envisage un renforcement de la prime à la conversion, qui inclurait dans son champ les véhicules thermiques d'occasion récents

Donc, pour son président, le CNPA a "engagé un travail important, en lien avec les entreprises du secteur, pour définir le contenu d’un Plan ambitieux, qu’il a baptisé R³ - « Plan de Relance Rapide et Responsable ». Le CNPA est prêt à construire, auprès du Gouvernement et du Comité Stratégique de la Filière Automobile, un Plan global de relance qui réponde aux enjeux de l’amont et de l’aval de la filière. Ce Plan doit être élaboré dans le cadre d’une concertation coordonnée entre l’État, l’industrie et les services de l’automobile."

Il attend donc la réponse du gouvernement. Et nous aussi, pour savoir si les enjeux économiques prennent le pas sur les enjeux de santé publique. Les questionnements sont nombreux. S'il faut bien sûr soutenir les entreprises du secteur, il faut le faire dans des conditions sanitaires parfaites, et une relance anticipée semble, du moins sur le papier, compliquée à ce niveau.

L'opinion publique se pose déjà des questions sur la pertinence de la réouverture des écoles au 11 mai, qu'en sera-t-il du redémarrage anticipé de la filière automobile, certes nécessaire à la survie des entreprises, mais non indispensable pour une population toujours confinée ?