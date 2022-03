Remise sur le carburant : ce sera 18 centimes par litre

Plus que quelques jours avant l'entrée en vigueur de la remise sur le carburant. Et (petite) bonne nouvelle, elle sera un peu plus élevée que ce qui avait été annoncé par Jean Castex : la ristourne ne sera pas de 15 centimes par litre mais de 18 centimes par litre en métropole.

La raison ? Le ministère de l'Écologie a expliqué que la remise de 15 centimes est une base hors taxes, qui doit ainsi être la même pour tous alors que la TVA varie. En métropole, avec la prise en compte de la TVA à 20 %, la remise sera donc de 18 centimes. En Corse, avec une TVA à 13 %, ce sera environ 17 centimes. En Outre-Mer, ce sera 15 centimes.

Autre changement par rapport à ce qui avait été annoncé : le montant remisé sera affiché directement sur le totem des stations et non pas visible uniquement lors du paiement. Le gouvernement voulait cette deuxième option pour que l'automobiliste prenne conscience du geste., mais c'était techniquement trop compliqué pour les stations.

La Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est mobilisée pour assurer que les conducteurs profiteront bien à 100 % du geste financé par le gouvernement. Elle surveillera les prix et enquêtera sur ceux qui sont jugés anormaux.