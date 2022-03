Remise sur le carburant : les réponses à vos questions

Quel est le montant de la remise ?

Il est un peu plus élevé que prévu : ce ne sera pas 15 mais 18 centimes par litre en métropole. Le gouvernement a voulu rendre équitable son geste en prenant en compte des taux de TVA différents. 15 centimes est donc la remise "hors taxes". Ce qui fait 18 centimes avec la TVA à 20 % en métropole. En Corse, où la TVA est de 13 %, ce sera environ 17 centimes. Et en Outre-Mer, où il n'y a pas de TVA sur les carburants, ce sera donc 15 centimes.

Quand sera valable la remise ?

Top départ officiel le 1er avril. La remise est toutefois accordée aux centrales d'achat de carburant, qui vont percevoir l'aide et la répercuter aux stations-service. Et cela a commencé au lendemain de la publication du décret qui définit les contours de la mesure, soit le 27 mars. Des prix pourraient baisser un peu avant vendredi.

Ensuite, la remise sera valable jusqu'au 31 juillet.

Quels carburants sont concernés ?

La remise est appliquée sur les différents sans-plomb (95, 95-E10, 98) et les différents gazoles (B7, B10). Elle concerne également les gaz : GPL-c, GNC et GNL. Bonne nouvelle : l'E85, qui n'avait pas été cité jusqu'à présent, est aussi concerné !

Qui peut en profiter ?

C'est un des bons points : tous les publics sont concernés, "indépendamment du régime fiscal dont bénéficie le carburant consommé". La remise touche ainsi les particuliers et les professionnels. Et elle ne se limite pas aux voitures, utilitaires et poids lourds. Elle concerne aussi le ferroviaire, le fluvial, l'agricole. La grande exclusion concerne l'aviation.

Le montant affiché en bord de route sera-t-il celui remisé ?

C'est le grand changement par rapport à la première annonce. Jean Castex voulait une remise affichée uniquement au moment du paiement, une manière de faire prendre conscience aux conducteurs du geste. Mais pour des raisons pratiques, la remise sera appliquée du début, c’est-à-dire sur le prix affiché en bord de route et ensuite sur l'écran de la pompe.

Toutes les stations seront-elles prêtes le 1er avril ?

La remise est appliquée au niveau des fournisseurs de carburants, qui vendent donc le carburant déjà remisé aux stations. Pour celles qui se font livrer régulièrement, pas de problème pour être à jour le 1er avril.

Il y a en revanche une crainte pour les petites stations, qui se font livrer du carburant nettement moins souvent que les grandes. Pour qu'elles puissent appliquer une remise dès le 1er avril sur du carburant qu'elles ont acheté avant le début de la remise côté fournisseurs, le gouvernement a prévu une avance de trésorerie de 3 000 €.

Elles devront rembourser cette avance après, mais avec le décalage, elles profiteront sûrement plus longtemps d'un stock de carburant acheté avec la remise. Certaines jugent toutefois l'aide insuffisante.

La remise va-t-elle vraiment profiter aux conducteurs ?

C'est une crainte des automobilistes. Les stations vont-elles détourner une partie de la remise pour augmenter leurs marges ? Avec le yo-yo des prix des carburants, ce peut être compliqué d'être sûr d'avoir les 18 centimes de rabais dans le prix affiché ! Mais l'État a fait savoir qu'il va veiller. Le décret prévoit ainsi des contrôles et sanctions. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes va scruter l'évolution des prix et ira contrôler ceux qui sont douteux.

Faut-il craindre une pénurie de carburant le 1er avril ?

Forcément, de nombreux automobilistes vont attendre le 1er avril pour économiser un peu. Il faut donc s'attendre à des files d'attente le 1er avril de bonne heure. La demande de carburant devrait être plus élevée qu'à l'ordinaire. Ce qui pourrait vider les cuves bien plus rapidement. Mais pas de quoi paniquer, les distributeurs prennent les devants. Le gouvernement va aussi permettre aux camions-citernes de circuler le week-end pour réapprovisionner.

Si une tension peut apparaître dans quelques stations vendredi, elle sera vite calmée. Vous risquez juste de perdre du temps si vous y allez vendredi en début de matinée !

Y aura-t-il des remises en plus ?

18 centimes, c'est un bon début, mais peut-on avoir mieux ? Oui ! Total a annoncé que le geste de 10 centimes qu'il accorde dans ses stations rurales depuis mi-février va être généralisé le 1er avril, pour tout son réseau, y compris les Total Access où le carburant est déjà moins cher que dans les Total "classiques". Ce qui donnera donc un geste de 28 centimes.

Du côté des enseignes de supermarché, pas d'annonce particulière encore. Mais on devrait retrouver les opérations proposées ces dernières semaines, notamment les bons d'achat chez Casino et Auchan.