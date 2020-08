Renault attaqué pour une publicité qui compare Zoe et vélo

Renault vous conseille la Zoe plutôt que le vélo pour aller travailler, ou, en tout cas, l'a fait à certains clients potentiels avec une publicité par mail repérée par l'ADEME (agence de la transition écologique), qui a porté l'affaire devant le jury de la déontologie.

Repéré par nos confrères de l'Automobile-propre, cette affaire a été conclue par le jury. A l'origine, voici ce que relève ce dernier :

"Le courriel publicitaire en cause porte en objet la mention « M. ……., en vélo, ce serait bien mais on a mieux ». Le corps du courriel présente le véhicule, à l’arrêt, accompagné de la phrase « ZOE, tu m’emmènes au travail ? » et, sous le véhicule : « Et vous, combien de kilomètres faites-vous chaque semaine ? »."

Toute la nuance se joue sur le "on a mieux". A aucun moment Renault ne parle d'écologie, auquel cas la marque aurait évidemment été épinglée. Le constructeur pense probablement à d'autres aspects tels que le confort, la sécurité ou le temps gagné, mais cette comparaison était peut-être mal venue pour l'Ademe alors que la mobilité "douce" gagne du terrain, notamment dans les grandes villes.