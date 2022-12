Renault fait de la (grosse) pédagogie sur la mobilité électrique. Les autres, ça dépend...

C'est un peu par hasard que votre serviteur est tombé sur une page diablement intéressante du site Renault, en faisant une requête Google sur l'autonomie d'une Mégane e-Tech électrique.

Il s'agit de la page de Foire aux questions concernant les véhicules électriques (VE).

S'il est clair qu'en ce moment, tous les constructeurs font de gros efforts pour promouvoir les VE, et pousser les acheteurs potentiels vers cette technologie, nous avons pu constater que le constructeur au losange fait de son côté assez fort.

En effet, cette page de FAQ propose de répondre à pas moins de 32 questions concernant la mobilité électrique et les voitures qui y souscrivent.

Cela va d'un basique "comment une voiture électrique se charge-t-elle ?" à "qui a inventé la voiture électrique ?", en passant par "combien coûte une recharge de voiture électrique ?" ou encore "le véhicule électrique est-il plus cher en entretien ?"...

Vous trouverez l'intégralité des questions (et des réponses) sur cette page :

https://www.renault.fr/faq-electrique.html

Si toutes ne sont pas primordiales, nombreuses sont celles qui ont un intérêt certain, et qui répondent à des questions que de nombreux acheteurs potentiels se posent. Certaines peuvent paraître ridicules de prime abord, comme "les véhicules électriques fonctionnent-ils en hiver ?" ou "les véhicules électriques sont-ils difficiles à conduire ?", mais permettent en réalité d'aborder les problématiques d'autonomie en chute quand il fait froid, ou de puissance et de couple élevés des VE, qui peuvent surprendre les conducteurs non habitués.

Renault fait donc preuve de beaucoup de pédagogie, en expliquant assez simplement les choses, dans un langage simple et clair, accessible au plus grand nombre. C'est parfois naïf, un peu, mais jamais inutile ou gratuit.

Mais ce faisant, Renault tombe-t-il parfois dans la démagogie, en escamotant les sujets qui fâchent, ou en cachant des vérités gênantes concernant cette technologie, qui n'a pas que des avantages ?

Pédagogie, ou démagogie ?

Eh bien, pas vraiment. Oui, certes, le constructeur de Billancourt met en avant les atouts, mais n'esquive pas les inconvénients. Oui, il avoue que la conduite sur autoroute fera beaucoup plus consommer, avec pour conséquence une perte d'autonomie. Non, il n'affirme pas que les VE ne polluent pas, et est clair sur le fait que leur fabrication est plus émettrice de CO2 celle d'un véhicule thermique.

Mais il se sert d'études de l'ONG écologiste Transport et Environnement pour affirmer que sur le cycle de vie, et selon différents scénarios qui dépendent en partie du pays de production et de circulation, le VE émet entre 22 et 80 % de CO2 en moins qu'un VT.

Une pointe de mauvaise foi tout de même sur la question "vaut-il mieux louer ou acheter la batterie", quand on sait que la marque a arrêté de proposer de la location.

Et puis, on trouve la question "quels sont les avantages de rouler en électrique ? " mais pas celle "quels sont les inconvénients de rouler en électrique ?", bizarrement...

À noter aussi que les réponses n'ont pas été mises à jour depuis longtemps, car Renault annonce 29 000 bornes de recharges en France, alors qu'on vient de passer les 75 000 bornes. Leur chiffre date de fin 2020.

Bref, des réponses globalement cohérentes et équilibrées, en tout cas pas démagogiques, non. Même si elles orientent quand même vers la mise en lumière des avantages, ce qui est somme toute de bonne guerre. Cette page mériterait tout de même une petite mise à jour.

Les autres constructeurs font-ils de même ? Mieux ?

Mais Renault est-il le seul à se montrer aussi pédagogue sur le sujet ? Non. La découverte de cette page nous a fait chercher sur les sites des constructeurs concurrents, qui vendent eux aussi des VE. Et le Losange n'est pas seul sur les rangs de la pédagogie. Par exemple, Citroën présente une page avec encore plus de questions posées (34) :

https://www.citroen.fr/electrique-pour-tous.html

Les questions sont tout aussi pertinentes, voire plus, et les réponses là aussi globalement justes, et pas "pousse à la conso".

Mais ce n'est pas le cas, de Peugeot, Mercedes, Honda ou Volvo. Ces marques sont plus discrètes sur le sujet, et sont plus enclines à mettre en avant uniquement les avantages. Volkswagen, quant à lui, n'est pas mauvais sur le sujet, avec 28 questions posées, et des réponses sans langue de bois, admettant par exemple, entre autres, que les recharges rapides, trop fréquentes, peuvent abîmer la batterie.

Alors s'il est clair que le VE n'est pas la panacée pour 100 % des usages et des usagers, les constructeurs font le forcing pour expliquer aux clients potentiels que non, un VE au quotidien n'est pas la tannée que certains voudraient faire croire, même s’il y a , et aura toujours, des choses à améliorer.