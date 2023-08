Un nouveau SUV viendra étoffer la gamme du constructeur français. Il s’agit du Kardian, un nom encore inédit qui évoque la « vivacité, l’agilité et renvoie au cardio : le sport, le dynamisme et l’adrénaline » pour Sylvia Dos Santos, la responsable de la stratégie des appellations à la Direction Global Marketing de la marque Renault. Un joli programme, qui laisse malgré tout sur sa faim.

Renault Kardian : le nouveau SUV urbain qui ne verra pas l’Europe

En effet, le constructeur ne donne aucune autre information que le nom et le segment dans lequel ce nouveau SUV appartient. D’après la courte vidéo visible sur le site de Renault au Brésil, on aperçoit une partie du profil avec une teinte dissociée pour la partie haute, très en vogue dans ce segment. Les optiques arrière pourraient reprendre une forme de boomerang et la vitre de custode se révèle minimaliste. Peut-être cache-t-elle la poignée d’ouverture des portes arrière ?

Quel positionnement pour le Kardian ?

Difficile de savoir comment va se positionner ce nouveau venu puisque la gamme Renault au Brésil compte déjà le Captur et le Duster en plus de la Sandero Stepway (ces deux derniers sont badgés Renault). Peut-être sera-t-il la porte d'entrée dans l'univers des SUV de la gamme Renault.

L’Amérique du Sud sera la première région du globe à en profiter, mais ce Kardian a une vocation mondiale. Le Renault Kardian sera révélé le 25 octobre prochain à Rio de Janeiro.