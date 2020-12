Renault : le nouveau Kangoo surpris dans la rue

Le mois dernier, Renault a dévoilé la troisième génération du Kangoo. Mais c'était une sorte de "pré-révélation" de l'auto, avec peu d'infos et peu de photos. On n'avait ainsi pas vu l'arrière du véhicule. C'est aujourd'hui chose faite grâce à un membre du forum Worldscoop, qui a surpris ce Kangoo totalement renouvelé dans sa rue.

Si le Kangoo garde une silhouette cubique pensée pour le volume de chargement, il fait évoluer en profondeur son design. On avait ainsi pu voir la fin des rondeurs à l'avant grâce aux premières images officielles. Ici, on découvre que l'arrière change avec l'abandon des grands feux verticaux. Le Kangoo 3 reçoit des feux plus compacts, qui débordent sur les flancs. Autres aspects inédits : des épaules marquées, qui donnent un côté un peu plus musclé, et un vitrage latéral dessiné d'un bloc.

Certains trouveront que le Kangoo perd en sympathie et personnalité. Le ludospace se fera plus sérieux et plus soigné. Il osera monter en gamme, avec un équipement remis au goût du jour. Ce Kangoo plus luxueux sera accompagné par un modèle plus abordable, l'Express… qui n'est autre que le Dacia Dokker restylé en profondeur avec un Losange. L'Express ne sera vendu chez nous qu'en utilitaire. La montée en gamme du Kangoo sera aussi une manière de pallier le probable arrêt du Scénic d'ici deux à trois ans. Le Kangoo 3 sera en vente au printemps 2021.

> Pour voir davantage de photos du Kangoo et de l'Express dans la rue, direction Worldscoop.