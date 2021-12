Renault : le remplaçant du Kadjar se nommera Austral - Officiel

C'est officiel : le remplaçant du Kadjar ne se nommera pas Kadjar. Renault a dévoilé l'appellation qui prendra la relève. Point d'Audace comme une de nos sources l'avait avancé récemment (et un nom que Renault avait déposé à l'INPI), ce sera Austral.

Ce nom est tiré du latin "autralis". Pour le Losange, il évoque les origines françaises du modèle et existe dans de nombreuses langues européennes, ce qui le rend facilement prononçable et compréhensible.

Sylvia Dos Santos, responsable de la stratégie des appellations chez Renault, explique : "Austral évoque les couleurs et la chaleur de l’hémisphère sud. C’est un nom qui invite au voyage et qui convient parfaitement pour un SUV. Sa phonétique est harmonieuse, équilibrée et facile à prononcer par tous tout en se voulant internationale".

En changeant d'appellation, Renault veut symboliser sa volonté de repartir d'une page blanche sur le segment très compétitif des SUV compacts. Si le Kadjar n'a pas été un flop, il n'a guère brillé, souffrant rapidement face à une concurrence bien plus moderne, avec notamment le Peugeot 3008. Lors d'un échange avec la presse en début d'année, Luca de Meo, directeur général de Renault, avait clairement dit que ce véhicule n'était pas au niveau.

L'Austral sera un modèle 5 places long de 4,51 mètres. Reposant sur la même plate-forme que le nouveau Nissan Qashqai, il sera disponible en hybride simple et en hybride rechargeable.

Le constructeur indique que l'Austral sera dévoilé au printemps 2022.