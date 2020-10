Renault Mégane eVision : le futur électrique de la compacte selon Renault

En 2021, neuf ans après la présentation de la Zoé, Renault va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire électrique avec le lancement de son premier modèle conçu sur une base dédiée au 100 % électrique, la CMF-EV. Ce véhicule est annoncé par ce show-car, qui crée la surprise avec son nom, Mégane eVision.

La surprise et la confusion. En effet, le modèle de série ne poussera pas vers la sortie l'actuelle Mégane, qui vient tout juste d'être restylée. Mais pour le Losange, ce concept "symbolise la réinvention du cœur du marché" et surtout "représente le futur de la catégorie des compactes". Ainsi, le véhicule de production ne chassera pas tout de suite la Mégane… mais pourrait le faire par la suite.

Ce concept veut casser les codes. Pour Renault, il ne se range dans aucune catégorie. Un choix qui peut sembler risqué, car la clientèle a parfois du mal avec les véhicules mal identifié. Ainsi, la silhouette de cette Mégane eVision n'hésite pas à évoquer à la fois une berline compacte, un SUV mais aussi une citadine. Elle a d'ailleurs une longueur contenue, avec seulement 4,21 mètres, soit 14 centimètres de moins que l'actuelle Mégane.

Cette réinvention des proportions, on la doit à la base CMF-EV, partagée avec les autres membres de l'Alliance, et à la compacité des moteurs électriques. Cela permet ainsi de repousser les roues dans les coins. Même si elle est bien plus courte que la Mégane classique, la Mégane eVision a ainsi un empattement plus long de 4 cm, à 2,70 mètres.

En mariant les influences, l'eVision peut être vue comme un crossover. Du monde des SUV, on retrouve le côté robuste, avec les grandes jantes de 20 pouces, les passages de roues marqués avec contour peint en noir, les épaules musclées, le vitrage réduit. Le toit a un aspect flottant. Il est peint en jaune doré, tandis que la carrosserie est en gris mat. Les designers ont ici particulièrement soigné les signatures lumineuses. À l'avant comme à l'arrière, les optiques forment un bandeau, qui englobe le logo. Sur le profil, l'enjoliveur de vitre est lui aussi lumineux. De l'extérieur, on devinera l'intérieur, avec là aussi des jeux de lumière. Mais Renault n'a pas encore montré la planche de bord. Il dit juste qu'elle est "fine et épurée", avec un écran tactile en L.

Il se fait plus bavard sur la technique. Cette Mégane eVision a un bloc à l'avant de 160 kW, soit 217 ch, avec un couple maxi de 300 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en moins de huit secondes. Le concept reçoit une nouvelle batterie. Comme la CMF-EV a été pensée pour l'électrique, cette batterie fait partie de la structure. Elle a une capacité de 60 kWh (la Zoé est actuellement à 52 kWh).

Renault ne s'avance pas sur l'autonomie. Mais avec une charge rapide (chargeur DC jusqu'à 130 kW), le Losange dit que le modèle de série pourra parcourir "des distances type Paris-Lyon dans des temps comparables aux véhicules thermiques, pauses comprises". Pour préserver l'autonomie par temps froid, un système captera la chaleur du moteur et de la batterie pour la diffuser dans l'habitacle et faire des économies d'énergie.