Renault Rafale : du sex-appeal chez les SUV Renault - En direct du salon de Lyon 2023.

De nombreux badauds trouvent au Rafale des airs de Peugeot, et pour cause : il a été élaboré sous la direction de Gilles Vidal qui a quitté le Lion pour prendre la direction du style Renault en 2020. Ce modèle est très important pour la marque au losange puisqu’il représente l’un des fers de lance de la gamme en formant d’un SUV coupé au traitement résolument haut de gamme.

Un Austral allongé mais raffiné

Par rapport à l’Austral dont il dérive, le Rafale s’allonge de 20 cm, dont 7 cm au niveau de l’empattement. De quoi garantir un bel espace aux jambes. Les passagers apprécieront la garde au toit, généreuse malgré la chute de pavillon. Par ailleurs, la sellerie bénéficie d’un traitement plus luxueux que celle de son frangin. Enfin, le coffre s’avère généreux avec une capacité 530 litres. Le hayon très incliné en revanche, limitera les chargements de gros meubles.

À l’avant, le Rafale reconduit la planche de bord de son petit frère avec la grande tablette tactile en L composée de deux écrans de 12 pouces offrant les services connectés Google. Si les matériaux ne sont pas tous ultrachics, la présentation est moderne et les assemblages respirent le sérieux.

Hybride et hybride rechargeable, au choix…

Sous le capot, le Rafale recevra dans un premier temps d’une motorisation hybride intégrale de 200 chevaux, reprise de l’Austral et de l’Espace. Mais il inaugurera un peu plus tard un groupe motopropulseur rechargeable doté d’un second moteur électrique entraînant les roues arrière pour offrir à la fois 300 ch et une transmission intégrale.

Côté châssis, Renault un dynamisme accru par rapport à l’Austral grâce à des voies et des pneus élargis (en plus des roues arrière directrices). En fait, l’ensemble sera surtout chargé de compenser l’allongement significatif de l’empattement, peu favorable à l’agilité dans les virages serrés.

Un véhicule fort attrayant donc, mais dont les prix restent inconnus pour l’instant. Premiers essais prévus au début de l’année 2024…

L'instant Caradisiac : un Austral à considérer

Sans jouer Madame Irma avec sa boule de cristal, on peut imaginer que le Rafale sera bien plus cher que l'Austral. Certes, ce dernier demeure moins tendance avec son profil de SUV classique et sa face avant typique des anciennes générations de Renault, mais la version Alpine lui confère un look sportif relativement séduisant, surtout avec cette robe gris mat. Par ailleurs, si l'empattement inférieur réserve moins d'espace au niveau des jambes, son habitabilité est déjà correcte, et le hayon plus vertical favorise les gros chargements. Un modèle à reconsidérer donc… Et si la version hybride ne vous tente pas, c'est tout bénef : le modèle mild hybride 130 ch fait déjà un boulot honnête, pour 35 000 € minimum, contre 45 300 € pour l'hybride 200 ch Esprit Alpine.