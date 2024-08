Rendez-vous ce mercredi pour les premières images et impressions de conduite, en direct de l'essai du Citroën Berlingo restylé

Après six ans de carrière, le Berlingo de troisième génération passe par la case restylage. Au programme : des nouveaux codes stylistiques Citroën rappelant la dernière C3 avec notamment une inédite signature lumineuse en forme de crochets et des Chevrons "à l'ancienne".

De quoi redonner de l'intérêt à ce ludospace, toujours proposé en tailles M (4,40 m de long) et XL (4,75 m), et avec cinq ou sept places. D'autant plus qu'après avoir abandonné les motorisations thermiques en 2022 (comme ses cousins Peugeot Rifter et Opel Combo) au profit d'une électrique peu autonome, le dérivé d'utilitaire de Stellantis réintroduit le 1.5 BlueHdi diesel, dans des versions 100 ch à boîte manuelle et 130 ch à boîte auto.

Pour nous convaincre du bien-fondé de la démarche, Citroën nous invite à prendre les clefs de cette dernière.

Reste à savoir si, malgré l'inflation qui touche tous les types de véhicules, y compris les ludospaces, le Berlingo reste une proposition intéressante, sachant qu'il réclame entre 31 400 et 32 700 € avec sa motorisation thermique haut de gamme. Rendez-vous donc demain mercredi 14 août pour quelques éléments de réponse, en direct de l'essai.