Rendez-vous ce vendredi 19 janvier pour découvrir le nouveau Subaru Solterra électrique en Live

L’évènement est tout de même assez marquant. Même si Subaru s’est avant tout forgé sa réputation grâce aux célèbres versions sportives de son Impreza et à ses baroudeurs en tout genre qui font encore le bonheur des montagnards, le fait que la marque lance un 4x4 100 % électrique a de quoi susciter la curiosité. Nous l'avions d'ailleurs, pour notre part, détaillé en statique au dernier salon de Lyon.

Techniquement, le Solterra reçoit deux moteurs électriques de 109ch chacun, soit 218 ch au total. Comme sur le Toyota BZ4x dont il dérive, ils sont alimentés par une batterie de 71,4 kWh. De quoi annoncer une autonomie pouvant aller jusqu’à 465 km en cycle combiné WLTP, ce qui nous apparaît tout de même juste.

Par rapport à son cousin, le Subaru offre les mêmes protections de carrosserie et une garde au sol généreuse de 21 cm, mais optimiserait l’adhérence des quatre roues grâce à une répartition de la puissance et une vectorisation du couple contrôlées en continu. De quoi rassurer sur les routes enneigées qui nous attendent, même si notre modèle chausse des pneus été…

À l’intérieur, on retrouve des compteurs au-dessus du volant façon Peugeot, pas toujours lisible et intuitif, qui trône sur une planche de bord aérienne. Les passagers arrière disposent d'un espace correct mais le coffre apparaît moyen pour un SUV de 4,69 m de long, avec 452 dm3 annoncés. Pour en savoir davantage, notamment en termes de capacités routières, et découvrir les premières images de notre essai, rendez-vous en direct ce vendredi 19 janvier !