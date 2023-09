Subaru Solterra : électrique à la sauce Toy - En direct du salon de Lyon

Le soleil et la terre, voici donc la signification de l'appellation Solterra. Et la terre, cela correspond bien à Subaru qui est spécialiste des véhicules 4 roues motrices. Et ce n'est pas parce que le constructeur japonais débarque dans le domaine de l'électrique, qu'il perd sa philosophie originelle. Ainsi, ce Solterra est uniquement disponible en transmission intégrale. Une différence importante avec le modèle dont il dérive le Toyota BZ4X. Esthétiquement, les deux sont particulièrement proches. Il n'y a quelques détails qui différent notamment la partie avant. Tout le reste est similaire.

Ce constat se vérifie aussi dans l'habitacle avec une planche de bord strictement identique. On retrouve donc la petite instrumentation de 7 pouces au design toujours aussi peu gracieux et l’écran multimédia de 12,3 pouces plutôt réactif, mais qui demande un temps d'adaptation. La qualité du modèle exposée était plutôt bonne avec du tissu sur la partie supérieure du tableau de bord.

Pas de changement au niveau des aspects pratiques avec une très bonne habitabilité arrière notamment au niveau de l'espace aux genoux. Bilan moins bon pour le coffre avec seulement 452 litres, ce qui est peu pour la catégorie.

Long de 4,69 m, ce Solterra sera disponible avec seulement une seule motorisation de 217 ch, contre deux pour le Toyota. Il sera alimenté par une batterie de 71,4 kWh autorisant une autonomie de 450 km. Pour la recharge, le SUV de Subaru accepte des capacités atteignant 150 kW, de quoi récupérer 80% de la batterie en 30 min.

Déjà commercialisé, ce Solterra est vendu à des tarifs qui oscillent entre 59 990 et 63 990 €. C'est relativement cher car à titre de comparaison, un BZ4X de puissance identique coûte 2 000 € de moins.

L'instant Caradisiac : une nouveauté, il faut en profiter

Chez Subaru, les nouveautés sont rares et cette Solterra en est une vraie car il y a bien longtemps que le constructeur japonais ne nous en avait pas dévoilé une. En plus, celle-ci est électrique. Une grande première pour la marque. Alors oui, il s'agit d'un Toyota BZ4X rebadgé mais on ne peut que saluer ce retour sur le devant de la scène.