Disparu du catalogue de Mitsubishi France, il y a maintenant quatre ans, l'Outlander n'avait pas totalement disparu de la circulation puisqu'une nouvelle génération était commercialisée notamment aux États-Unis depuis 2021.

Ne pensez-pas que le constructeur est resté les bras croisés, bien au contraire, car Mitsubishi a profité de cette période pour renouveler sa gamme en s'appuyant sur la gamme Renault (Colt et ASX). Une stratégie qui a été probante avec une progression des ventes. Aujourd'hui, la firme aux 3 diamants revient sur le segment des SUV avec son nouveau Outlander.

Au-delà de son style inédit, l'Outlander conserve sa motorisation hybride rechargeable. Il est ainsi animé par le même bloc essence que la précédente génération à savoir le 2,4 l de 135 ch et 203 Nm, associé à trois moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 302 ch. L'autonomie électrique est annoncée pour 85 km grâce à une batterie de 13,8 kWh.

Concurrent des Peugeot 5008 et autres SUV hybrides rechargeables, l'Outlander est un beau bébé avec 4,72 m de long, 1,75 m de haut et 1,86 m de large. Le volume de coffre oscille entre 495 et 1422 litres.

Les tarifs de cet Outlander sont compris entre 51 950 et 66 090 €.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai de ce nouveau Outlander qui se déroulera dans la région de Lisbonne.