Restriction de circulation : en Allemagne, les infractions sont nombreuses

Depuis des mois, maintenant, les grandes villes allemandes adoptent des systèmes de restriction de circulation qui concerne les vieux véhicules, et notamment les moteurs diesels. Avec des résultats toutefois mitigés, puisqu'il y a déjà eu plus de 16 000 infractions notées par les forces de l'ordre outre-Rhin. Et ce n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg, puisque bon nombre de conducteurs passent à travers les mailles du filet.

Au total, 1,6 million d'euros d'amendes ont été enregistrés par les autorités publiques, même si toutes ne seront pas réellement envoyées aux usagers de la route, l'Allemagne préférant pour l'instant être du côté de la prévention.

Il faut dire que les amendes sont parfois bien peu dissuasives : pour les voitures, à Berlin, elle est de 20 €, et à Hambourg, 25 € ! Le problème pour l'Allemagne est la surveillance, puisqu'en dehors des contrôles de police, la seule façon de vérifier si un véhicule a effectivement le droit de circuler dans la zone est la consultation de la plaque d'immatriculation... en cas d'infraction avec photo de radar (vitesse, feu rouge).