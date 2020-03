Retraite imminente pour le coupé Subaru BRZ avec la Finale Edition

Les fans du petit coupé Subaru BRZ envieront les clients d'outre-Rhin : la marque asiatique se prépare en effet à lancer en Allemagne uniquement la version Final Edition dotée d'équipements exclusifs. Seuls 100 exemplaires sortiront des chaînes de production.

Subaru se montre discret sur le départ à la retraite de son modèle avec une seule photo et quelques détails concernant la dotation de la Final Edition. L'ensemble comprend des étriers peints en rouge, des amortisseurs Sach plus fermes et des jantes de 17 pouces. Le modèle adopte de série la peinture Crystal Black Silica mais les clients souhaitant du bleu opteront pour l'unique autre option de couleur Blue Pearl facturée 100 €. Des emblèmes spécifiques agrémentent en outre l'extérieur et l'habitacle. Aucune évolution ne concerne hélas ce qui se trouve son son capot.

À propos des tarifs, le coupé Subaru BRZ est affiché en Allemagne 40 270 €. Les bons des commandes seront signés à partir du mois de juillet prochain. La nouvelle génération de la sportive est quant à elle attendue pour juillet 2021.