L’objectif est aussi direct que limpide : faire une voiture novatrice et révolutionnaire. De l’inédit à tout prix ! Ainsi débutent en 1964 les études de la Ro 80. Ro en référence au moteur rotatif et 80 comme les années éponymes et la vision futuriste qu’est censée incarner le modèle. Pour la marque Strickmaschinen Union Neckarlsum (NSU), jusqu’alors cantonnée aux petites voitures à moteur arrière, c’est là l’occasion de faire un grand bond en avant et de grignoter de nouvelles parts de marché.

dailymotion Rétromobile 2002 - La NSU Ro 80 un Ovni automobile

La NSU se pare ainsi d’un moteur rotatif birotor de 995 cm³ (115 ch à 5 500 tr/min), de suspensions indépendantes qui confèrent à la première traction de la marque une excellente tenue de route, d’une direction assistée et d’une boîte de vitesses semi-automatique à trois rapports (Le pommeau de vitesse actionne un interrupteur qui désengage l’embrayage), quatre freins à disque hydraulique. De quoi propulser l’engin à 180 km/h en toute sérénité tant le confort intérieur et la discrétion du moteur font merveille.

Dès sa présentation en octobre 1967 au Salon de Francfort, la voiture reçoit un accueil très favorable de la presse qui la gratifie du titre de « voiture européenne de l’année 1968 ». Le profil élancé de la Ro 80, mêlant lignes arrondies et tendues, signé Claus Luth, impressionne un public circonspect devant tant d’innovation. Et malgré un départ en fanfare de la production, les nuages ne tardent pas à s’amonceler sur le capot de la NSU Ro 80.

Le choix audacieux du moteur rotatif Wankel s’avère perdant. Malgré sa compacité, ses bonnes performances et son relatif silence, son manque de fiabilité et surtout sa voracité en carburant auront finalement raison du modèle. En plaine crise pétrolière de 1973, la voiture, bien plus alerte dans les tours qu’à bas régime consomme environ 15 litres aux 100 km et jusqu’à 20 litres pied au plancher.

En 1977, la voiture a été produite à 37 389 exemplaires en 10 ans. Entre-temps la marque est absorbée par Audi. Fin de la Ro80 et de la marque NSU.