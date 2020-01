Rétromobile 2020 : le Volkswagen Combi

La popularité du Volkswagen Combi ne se dément pas. En fait, pour le constater, il suffit de regarder la liste des ventes aux enchères d'Artcurial pour Rétromobile 2020. Nous y trouvons un Westfalia (Combi) de 1978 estimé entre 60 000 et 120 000 €. Pourquoi un tel prix ? Pour son état, irréprochable, et pour le kilométrage, de seulement 1600 km. Et à ce prix, ce n'est même pas une des premières séries du Combi !

Transporter, Westfalia, Combi, peu importe le flacon tant qu'il y a "l'ivresse", même si le van de Volkswagen est moins charismatique aujourd'hui, le constructeur n'en oublie pas ses origines. Il lancera en effet une nouvelle version du Combi dans les prochains mois, en électrique, avec un modèle intégré dans la gamme ID.

En attendant, vous trouvez à Rétromobile l'histoire du Combi contée via des modèles de l'histoire du Combi, dont les origines remontent aux années 40. Rustique (éléments et moteur de la Volkswagen Coccinelle), le Combi n'est pas spécialement reconnu pour son plaisir de conduite (les plus performants allaient jusqu'à 70 ch en 1.2, toujours en refroidissement à air), mais plutôt dans l'esprit de liberté et de voyage.