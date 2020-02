Les youngtimers des années 90 à l'honneur - Vidéo en direct de Rétromobile 2020

Rétromobile 2020 orchestre un savant mélange des époques et des genres à la Porte de Versailles, entre deux et quatre roues, voitures d'avant-guerre et jeunes vingtenaires et trentenaires, comme à chaque fois depuis plus de quarante ans, il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses et tous les âges.

dailymotion

Nos confrères du magazine Youngtimers sont encore une fois associés à l'évènement, et surprennent cette année avec une belle exposition sur les voitures des années 90 et début 2000, ces fameuses "youngtimers" qui se situent à la lisière de l'occasion et de la colection. Le plateau est composé d'autos en provenance de six pays différents, histoire de montrer la diversité de cette époque où tous les constructeurs, ou presque, avaient des modèles à vocation plaisir :

Renault Clio Williams (France)

BMW M3 GT E36 (Allemagne)

Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Cup (Italie)

Lotus Elise S1 (Angleterre)

Honda Integra Type R (Japon)

Chevrolet Corvette ZR-1 (Etats-Unis)