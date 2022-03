Rétromobile est le plus beau garage du monde quelques jours durant, et le doit aux merveilles signées Ferrari, Porsche et autres noms mythiques qui y sont exposées par les marchands qui occupent le hall principal.

dailymotion Retromobile 2022 - Focus sur les voitures à moins de 25 000 €

Pour autant, il ne faudrait pas réduire ce monde de la voiture de collection à un hobby de millionnaire. On peut s’offrir des voitures plus que correctes sans devoir endetter sa famille sur trois générations.

Rétromobile 2022 en apporte une nouvelle illustration avec quelques 160 emplacements dédiés à des voitures affichées à moins de 25 000 €, et qui s’étalent sur une surface de 5 000 m2.

On y trouve de tout : des Fiat 500 (beaucoup), des Mini, des 2CV, des américaines, mais aussi des Porsche 914, Mercedes SL, Alfa Romeo (notamment des GTV), BMW Série 3 (et notamment une belle M3 E36) et même une Ferrari Mondial à redémarrer, ce qui peut demander un investissement conséquent, tant en temps qu’en huile de coude.

Toutes ne présentent pas le même intérêt, et il conviendra donc de se faire accompagner d’un amateur averti qui pourra « calmer » les enthousiasmes imprudents, mais il n’empêche que cette partie de l’exposition présente un immense avantage : celui de faire fonctionner à plein régime la machine à rêves. Et ceci n’a pas de prix.