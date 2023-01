Rétromobile 2023 : une Golf 1 GTI tunée, sacrilège ?

La Volkswagen Golf GTI a quasiment révolutionné à elle seule le marché des sportives abordables à son arrivée en 1975. De la Renault 5 Alpine jusqu’à la Clio 16S en passant par la Peugeot 205 GTI, tout le monde s’est jeté à ses basques en seulement quelques années. Et comme pour la plupart des modèles les plus légendaires de cette époque, acheter une Golf GTI de première génération revient désormais à investir beaucoup d’argent.

Voilà pourquoi il est désormais très rare de voir des propriétaires s’adonner au tuning de ce genre d’auto pour d’évidentes raisons d’impact sur la valeur résiduelle. Mais les modifications apportées par le propriétaire néerlandais de la Golf GTI 1800 proposée à la vente par Artcurial au prochain salon Rétromobile ont au moins l’avantage d’être de bon goût. Cette auto de 1983 entièrement repeinte arbore des pare-chocs de la première série de la Golf GTI et chausse de très belles jantes BBS. La pose de poignées de portes Audi paraît plus discutable et il y a aussi des vitres électriques ainsi qu’un toit ouvrant.

Entre 15 000 et 20 000€ ?

Malgré les modifications et la carte grise néerlandaise, Artcurial l’estime à une valeur comprise entre 15 000 et 20 000€. Sur La Centrale, les Golf 1 GTI s’affichent actuellement entre 19 990€ et 33 000€. Il y a donc peut-être moyen de faire quand même un joli coup à Rétromobile si vous aimez les Golf GTI un peu osées.