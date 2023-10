Rétromobile 2024 : une MG de record en tête d'affiche

Quelle est donc cette chose longue et profilée visible dans l’image ci-dessus ? Les experts des records de vitesse automobiles auront probablement reconnu la MG EX 181, tête d’affiche du salon Rétromobile 2024 qui se tiendra du 31 janvier au 4 février prochain à Paris Portes de Versailles. Très loin des automobiles électriques à la vocation grand public qui font actuellement le succès de MG en Europe, ce prototype expérimental est le dernier d’une série de machines de records conçues par MG du début au milieu du siècle passé.

Équipée d’un quatre cylindres de MGA de 1,5 litre développant seulement 68 chevaux sous le capot des voitures de route, l’EX 181 bénéficiait d’un gros travail de préparation sur le moteur avec deux arbres à cames et un gros compresseur Shorrock. Avec à la clé 290 chevaux (bhp) dans la configuration de la machine pilotée en 1957 par Stirling Moss, auteur d’une pointe de vitesse à 395 km/h sur le lac salé de Bonneville aux Etats-Unis. Loin des records absolus de l’époque (634 km/h dès 1947 pour la Railton Mobil Special dotée de deux énormes W12 Napier de 24 litres chacun !), mais suffisant pour établir un nouveau record dans la catégorie des autos au moteur de moins de 2,0 litres. En 1959, la même MG EX 181 poussée à 300 chevaux atteindra même 410 km/h avec Phil Hill au volant. Pas mal pour une auto peu puissante dans l’absolu !

Rendez-vous le 31 janvier prochain

On connaîtra le programme complet du salon Rétromobile 2024 au cours des prochaines semaines mais on se dit que la marque MG y tiendra logiquement une place importante en raison de cette mise en avant. Caradisiac vous tiendra informé des festivités sur place et sera présent pour vous le faire visiter.